​Do que estamos à espera?

Os números da greve geral não batem certo. Nunca batem. Para Leitão Amaro praticamente ninguém fez greve (0 a 10%); para os sindicatos foi a maior paralisação de sempre. A cobertura dos Media, designadamente das televisões, foi exaustiva, regra geral equilibrada.

Em frente à AR, meia dúzia de arruaceiros na presença da centena de pessoas que restou da manifestação incendiou caixotes do lixo e arremessaram garrafas. Mesmo percebendo que se tratava de uma arruaça, as televisões mantiveram os "diretos". Neste mercado altamente competitivo, todos sabemos, onde vai um vão todos. Mas talvez seja o momento de começar a apertar o critério editorial. Quem tiver a sensatez de se excluir deste processo de instrumentalização das emissões em direto, pode não ganhar audiências, mas ganhará credibilidade. Do que é que estamos à espera?

Nos últimos dias, a comunicação do Governo tem vivido momentos menos felizes, para dizer o mínimo. Primeiro foi Leitão Amaro com a projeção da adesão à greve; agora o ministro da Educação veio dizer o que não pretendia dizer. Fernando Alexandre, um dos melhores ministros do Governo, informou que as residências universitárias se degradam porque são frequentadas apenas por bolseiros, o que não aconteceria se albergassem estudantes de proveniências financeiramente mais nutridas. Levantou-se um clamor nacional, uma berrata monumental, porque o ministro não gosta de pobres. Do que o ministro disse, pode concluir-se com seriedade que ele não gosta de pobres? Não, claro que não. O que o titular quis dizer com o que disse, veio explicar mais tarde, é que instalações e equipamentos teriam uma manutenção mais cuidada se fossem transversais à origem dos estudantes. Se as residências continuarem, como querem os Reitores, só para bolseiros, podem deixar-se degradar? Nem na emenda, o gabinete do ministro acertou.

A sondagem da Universidade Católica para o RTP/A1/Público dá Ventura em primeiro lugar (22%), à frente de Marques Mendes (20%), Gouveia e Melo (18%), Seguro (16%) e Cotrim de Figueiredo (14%). Marques Mendes vence qualquer adversário na segunda volta; Ventura é derrotado por todos. O debate da RTP (segunda, 15) confirmou a perda de gás do Almirante? Embora com alguma evolução, percebe-se que Gouveia e Melo, homem de águas profundas, navega com dificuldade no mar encapelado do confronto de ideias. “Vêm aí tempos difíceis”, diz o candidato “das duas pernas”. Ventura, o seu oponente da RTP, foi estranhamente macio, para dizer o mínimo.

Perder para o Almirante, na segunda volta, é politicamente menos grave para o chefe do Chega do que ser derrotado por Mendes, Seguro ou Cotrim de Figueiredo? Parece uma evidência. De resto, a campanha desencadeada contra o candidato Marques Mendes parece generalizar o temor, aparentemente induzido pelas sondagens mais recentes, de que o social-democrata, uma vez na segunda volta, terá fortíssimas possibilidades de vencer a eleição. Espanha, Irlanda, Países Baixos e Islândia anunciaram a sua ausência no certame. Alguns concorrentes recusam-se a representar a RTP no concurso internacional, caso vençam a competição doméstica. Quem concorre ao Festival da Canção sabe que, em caso de vitória, compete-lhe representar a RTP na Eurovisão. Como é que a televisão pública vai gerir as recusas? É simples, evitando-as. A UER/EBU confirmou a presença de Israel no Festival da Eurovisão . Na sequência da decisão,Alguns concorrentes recusam-se a representar a RTP no concurso internacional, caso vençam a competição doméstica. Quem concorre ao Festival da Canção sabe que, em caso de vitória, compete-lhe representar a RTP na Eurovisão. Como é que a televisão pública vai gerir as recusas? É simples, evitando-as.