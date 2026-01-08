Novas Crónicas da Idade Mídia
O que se escreve e o que se diz nos jornais, na rádio, na televisão e nas redes sociais. E como se diz. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo são quatro jornalistas com passado, mas sempre presentes, olham para as notícias, das manchetes às mais escondidas, e refletem sobre a informação a que temos direito. Todas as semanas, leem, ouvem, veem… E não podem ignorar. Um programa Renascença para ouvir todos os domingos, às 12h, ou a partir de quinta-feira em podcast.
​As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Novas Crónicas da Idade Mídia

08 jan, 2026 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo


No arranque da campanha oficial para as presidenciais, “As Novas Crónicas…” recebem Luís Paixão Martins, consultor de comunicação, publicamente reconhecido pela sua atividade no estudo e definição de modelos de comunicação, também na área política. Com assinalável sucesso, de resto.

Quanto valem os debates? A “campanha de rua”, devido à ressonância mediática que produz, tem uma importância relevante no processo de mobilização das populações para o voto e ajuda a convencer “diletantes”.

A tracking poll da Pitagórica para a TVI/CNN mostra António José Seguro à frente e Marques Mendes em 5º lugar, embora separados por diferenças dentro da margem de erro, o que permite a este conjunto de candidatos aspirar à segunda volta. O que mudou na campanha do concorrente socialista? Estaremos perante o resultado do impacto das notícias sobre Marques Mendes e Gouveia e Melo?

De toda a maneira, a sondagem da Católica para o Expresso (voto em urna) dá resultados diferentes. As sondagens mentem? Na teoria dos blocos eleitorais – transacional, ideológico e indignado – qual será o comportamento dos dois últimos no domingo, 18?

O raid norte-americano a Caracas e o sequestro de Nicolás Maduro confirmaram a anunciada nova ordem. O primado da Lei, o direito internacional, valem pouco. Está aí o regresso do imperialismo, com uma nova divisão do Mundo, imposta, outra vez, pela lei do mais forte. O sec. XIX, no início do sex. XXI.

Luís Paixão Martins, numa breve avaliação sobre a comunicação de Trump, desde o início deste mandato, considera que o presidente norte-americano transformou a “Casa Branca num set de televisão”, onde produz regularmente um “reality show”.

Tenham um bom Ano Novo. Com Esperança.

