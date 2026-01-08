​As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Quanto valem os debates? A “campanha de rua”, devido à ressonância mediática que produz, tem uma importância relevante no processo de mobilização das populações para o voto e ajuda a convencer “diletantes”.

A tracking poll da Pitagórica para a TVI/CNN mostra António José Seguro à frente e Marques Mendes em 5º lugar, embora separados por diferenças dentro da margem de erro, o que permite a este conjunto de candidatos aspirar à segunda volta. O que mudou na campanha do concorrente socialista? Estaremos perante o resultado do impacto das notícias sobre Marques Mendes e Gouveia e Melo?

De toda a maneira, a sondagem da Católica para o Expresso (voto em urna) dá resultados diferentes. As sondagens mentem? Na teoria dos blocos eleitorais – transacional, ideológico e indignado – qual será o comportamento dos dois últimos no domingo, 18?

O raid norte-americano a Caracas e o sequestro de Nicolás Maduro confirmaram a anunciada nova ordem. O primado da Lei, o direito internacional, valem pouco. Está aí o regresso do imperialismo, com uma nova divisão do Mundo, imposta, outra vez, pela lei do mais forte. O sec. XIX, no início do sex. XXI.

Luís Paixão Martins, numa breve avaliação sobre a comunicação de Trump, desde o início deste mandato, considera que o presidente norte-americano transformou a “Casa Branca num set de televisão”, onde produz regularmente um “reality show”.

Tenham um bom Ano Novo. Com Esperança.



