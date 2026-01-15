​As sondagens não votam

15 jan, 2026 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo
Os últimos dias de campanha têm sido férteis em surpresas. Marques Mendes viu-se rodeado de alguma tensão com os lesados do BES. Cotrim de Figueiredo baralhou-se quando perguntado em quem votaria na segunda volta, talvez ainda aturdido com a acusação de assédio sexual feita por uma ex-colaboradora da IL. Um facto inédito nas campanhas em Portugal. Até agora, ninguém tinha ousado entrar na vida íntima dos candidatos, como é corrente nos Estados Unidos. Neste nosso tempo, este tipo de coisas acontece mais cedo do que tarde. E, adivinha-se, será cada vez mais assim.
Seguro continua a liderar a tracking poll da TVI. Apesar de todas as dúvidas sobre o rigor científico do estudo, a verdade é que a sondagem da TVI/DN/TSF tem tido grande impacto na campanha, no comportamento dos candidatos e na perceção dos eleitores sobre quem realmente tem condições para chegar à segunda volta.
No caso das sondagens, conhecendo a condição financeira dos Media, não seria mais sensato e eficaz construir um sindicato com as empresas de sondagens que permitisse estudos credíveis, verdadeiramente indicadores da realidade, que servissem de orientação para eleitores? Dadas as fragilidades financeiras de boa parte dos Media, esperemos que no futuro isso possa acontecer.
A “rua” hoje é um combustível vital para as redes sociais e para os jornais das televisões. É aí que os candidatos fazem passar a mensagem que o apoio popular está a crescer, o que produz um efeito de comunidade que pode transformar-se num fator de mobilização para “deitar o papelinho”.
As notas, atribuídas pelos comentadores ao desempenho dos concorrentes, são muito menos relevantes do que os episódios de rua, amplificados pelas redes, reproduzidos ao longo do dia pelas rádios e pelas imagens das televisões.
No domingo, é preciso ter cuidado com os boletins de voto. Podem existir nomes que não estão validados como candidatos pelo TC. Como foi possível? E na segunda volta, o boletim terá apenas os nomes dos dois que disputam a eleição?
Leitão Amaro reuniu-se com representantes da imprensa para encontrar soluções para os estrangulamentos que têm castigado a atividade. Não há notícia de que do encontro tenha saído qualquer resolução que ajude a resolver o problema, designadamente o da distribuição de jornais. Também não ficou a saber-se nada sobre o plano de ação do governo para os Media que o ministro anterior apresentou com pompa e circunstância. Esperemos que o processo eleitoral para a presidência arrume a casa de vez.
A dois dias da renovação da parceria com a SIC, o Polígrafo foi vendido à Media Capital, numa operação relâmpago. Os Media tradicionais precisam de deter empresas de fact checking? Também aqui, não faria mais sentido um serviço transversal às empresas tradicionais de Media?
A agência Lusa tem novos estatutos e novo Conselho de Administração. Quem sabe destas coisas, explica que não se percebe o que o Governo pretende com a nova vida da agência portuguesa de notícias. Não se vislumbra uma visão estratégica, que confira mais escala à empresa, seja pela convergência com a RTP, seja com a construção de uma ideia para o espaço lusófono com as congéneres dos PALOP’s. Aparentemente, fica-se pelo que existe. O que é pouco. Mesmo a missão de municiar a imprensa regional, em claras dificuldades, parece condenada.
Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, no pico do caos no aeroporto de Lisboa, a ANA veio dizer que não se tratava de falta de espaço; a Polícia garantiu que não havia falta de agentes. Tratou.se de excesso de passageiros?
Se os hospitais não precisam de macas, como garantem, porque é que continuam a reter as macas das ambulâncias nas Urgências?
A União Europeia assinou finalmente o acordo com o Mercosul, embora sem a presença de alguns países. Se a UE não consegue assinar um acordo óbvio porque é que critica os Estados Unidos por causa das taxas?
O Egas Moniz tem amianto à vista. É perigoso para a saúde de utentes e funcionários. A coisa arrasta-se e não se resolve. O que é que estão à espera?