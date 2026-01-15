​As sondagens não votam

Os últimos dias de campanha têm sido férteis em surpresas. Marques Mendes viu-se rodeado de alguma tensão com os lesados do BES. Cotrim de Figueiredo baralhou-se quando perguntado em quem votaria na segunda volta, talvez ainda aturdido com a acusação de assédio sexual feita por uma ex-colaboradora da IL. Um facto inédito nas campanhas em Portugal. Até agora, ninguém tinha ousado entrar na vida íntima dos candidatos, como é corrente nos Estados Unidos. Neste nosso tempo, este tipo de coisas acontece mais cedo do que tarde. E, adivinha-se, será cada vez mais assim.

Seguro continua a liderar a tracking poll da TVI. Apesar de todas as dúvidas sobre o rigor científico do estudo, a verdade é que a sondagem da TVI/DN/TSF tem tido grande impacto na campanha, no comportamento dos candidatos e na perceção dos eleitores sobre quem realmente tem condições para chegar à segunda volta.

No caso das sondagens, conhecendo a condição financeira dos Media, não seria mais sensato e eficaz construir um sindicato com as empresas de sondagens que permitisse estudos credíveis, verdadeiramente indicadores da realidade, que servissem de orientação para eleitores? Dadas as fragilidades financeiras de boa parte dos Media, esperemos que no futuro isso possa acontecer. A “rua” hoje é um combustível vital para as redes sociais e para os jornais das televisões. É aí que os candidatos fazem passar a mensagem que o apoio popular está a crescer, o que produz um efeito de comunidade que pode transformar-se num fator de mobilização para “deitar o papelinho”.

As notas, atribuídas pelos comentadores ao desempenho dos concorrentes, são muito menos relevantes do que os episódios de rua, amplificados pelas redes, reproduzidos ao longo do dia pelas rádios e pelas imagens das televisões. No domingo, é preciso ter cuidado com os boletins de voto. Podem existir nomes que não estão validados como candidatos pelo TC. Como foi possível? E na segunda volta, o boletim terá apenas os nomes dos dois que disputam a eleição?