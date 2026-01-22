​Congregar a social-democracia

Vitória surpreendente de Seguro, ninguém o imaginaria no início desta corrida. Espalhanço aparatoso de Marques Mendes, castigado pelo aparelho do PSD. Decepção absoluta para Gouveia e Melo, o vencedor antecipado. Cotrim ameaçou. Ventura passou à segunda volta, como diziam as sondagens. As sondagens influenciaram o resultado, designadamente a Tracking Poll, da TVI? Talvez não. Mas dominaram a atenção das equipas dos candidatos e entraram na campanha.

Na noite de domingo, 18, as projeções das televisões não andaram longe do resultado final, com exceção das diferenças entre Cotrim e Ventura que ajudaram a alimentar a expectativa sobre quem acompanharia Seguro, mas que rapidamente se esfumou.

A realidade encarregou-se de confirmar Ventura. Na noite eleitoral, falou-se pouco da derrota do Almirante. O comentário concentrou-se na pesada derrota de Marques Mendes. Tratou-se de um castigo, severo sem dúvida, do aparelho do PSD? Ou o antigo presidente social-democrata foi vítima da incapacidade da sua campanha de estabelecer ligação com os jovens?

E aí está a segunda volta daqui a três semanas. Um combate entre democratas e extremistas, como diz Seguro. Ou um confronto entre os socialistas e o “povo não socialista”, como definiu Ventura, logo à saída da Missa onde as televisões o foram buscar. Nem uma coisa nem outra. Será uma disputa entre a “moderação e o radicalismo. Entre democracia liberal e irresponsabilidade populista” (Pedro Norton, Público, 20). E será exatamente aqui que Seguro terá de situar a sua campanha. Congregar à sua volta a social-democracia, os democratas-cristãos e os liberais. A esquerda, à esquerda do PS, neste caso, não tem hesitações. Mesmo não estando em causa o regime, parece pouco avisado politicamente Montenegro ter decidido ficar em cima do muro. Percebem-se as razões táticas mas, neste nosso tempo, quem permanece neutral é devorado.



A partir de Fevereiro, o primeiro-ministro terá de contar no Parlamento com uma “corsa” aos pinotes, ainda mais irrequieta do que antes. Altera-se a correlação de forças na AR? Não, como é evidente. Mas se Ventura obtiver 35/40% dos votos reclamará uma legitimidade popular que o Governo terá cada vez mais dificuldades em contrariar. E acabará defenestrado. Só não se sabe quando será.

Os Media deram grande relevo à Polymarket, um site de apostas que o Regulador português já declarou ilegal, mas que continua disponível para os apostadores nacionais. Apesar do bloqueio das autoridades portuguesas, o site movimentou 90 milhões de euros na primeira volta das presidenciais. Os telejornais fizeram extensas reportagens sobre uma atividade ilegal, provavelmente com impacto no resultado das eleições.

O novo programa de fact checking da SIC, “SIC Verifica”, ganhou ao “Poligrafo”, agora da TVI, na estreia. Não deixa de ser irónico que a Media Capital tenha comprado a marca por 2 milhões de euros. Marco Galinha, foi ao Parlamento informar que o Governo mandou dizer que não falava com a VASP. Ele não entende a razão da decisão, mas garante que estava tudo feito e de um momento para o outro Leitão Amaro não avançou. Apesar de não se perceberem as razões do governante, a verdade é que não se conhece o que estava feito. A VASP mantém a intenção de deixar cair a distribuição em oito distritos. O Executivo tem uma solução para não deixar meio país sem jornais?

Trump lançou a ideia da criação de um Conselho de Paz, constituído por convite, com uma joia de 1 bilião de dólares. E foi falar a Davos a uma plateia de líderes mundiais atónitos, presumo. Por entre insultos, humilhações e o atropelo das regras da mais elementar educação e propósito de Estado informou que “ninguém pode defender a Gronelândia como os Estados Unidos”. “O limite é a minha consciência”, assegurou há dias ao New York Times. Nenhuma dúvida.