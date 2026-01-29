Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

O único debate da segunda volta (terça, 27) nas três televisões em sinal aberto foi o que se esperava: Seguro reafirmou que não é “capturável”; Ventura diz-se “cancelado” pela Direita, perante o cortejo de apoios à candidatura adversária, o que o deixa em dificuldades para avançar para o terreno do centro-direita. Para lá dos deslizes, mais ou menos graves de um e de outro, o debate serviu para pouco. Além do tom do chefe do Chega que se apresentou alguns decibéis abaixo do que é habitual, as posições dos dois candidatos são conhecidas. Ventura tem tendência para misturar tudo, a “política empadão”, Seguro prefere cozinhar com moderação. A sondagem que dá uma vitória esmagadora a Seguro (70/30, Público) pode vir a ter um impacto na abstenção. Mas é preciso perceber que o confronto entre moderação e radicalismo no dia 8 de fevereiro, exige um compromisso de todos os eleitores.



O autoproclamado novo líder da Direita, na sequência do resultado da 1ª volta, sente-se “cancelado” pela Direita de que se diz líder. Começa a criar-se a percepção de que há por aí um novo líder da Direita. Miguel Morgado? É falso que Miguel Esteves Cardoso tenha escrito um texto de apoio à candidatura de Ventura. Ele próprio já se encarregou de desmentir. Outras figuras públicas – Passos Coelho, Herman José, Ronaldo, Manuel Luís Goucha, entre outros – também já vieram desmentir o apoio à candidatura do chefe do Chega. É por aqui que iremos na semana que resta de campanha? Volksvargas, um humorista, inventou uma carta que Montenegro teria dirigido a Trump. Começa assim: “Excelência, líder supremo e grande arquiteto da modernidade”. A missiva acaba por disponibilizar ao presidente americano o acesso à soberania dos Açores. Montenegro mandou informar que vai processar o humorista. A sátira política não tem lugar neste nosso tempo? Vai tendo, mas o género não parece ser muito apreciado.

A PJ desmantelou ações que estavam a ser preparadas pelo grupo 1143. Vítor Gonçalves na entrevista a Ventura na RTP questionou-o sobre a detenção na Operação Irmandade de militantes ou ex-militantes do Chega. Ventura não respondeu. Em vez disso, inventou disparos de ciganos numa escola da Trafaria, acusando a RTP de ter ignorado o incidente, sendo que a RTP não pode cobrir o que não acontece. Bárbara Reis (Público, 24) pegou na entrevista do diretor de Informação da RTP e fez um excelente texto, cuja leitura se recomenda. O jornalismo que questiona também mata?

Miguel Milhões lança o jornal dos jornais, online. O Contraprova tem como objetivo avaliar a imprensa portuguesa. Analisar práticas jornalísticas concretas, escolhas editoriais e verificar o impacto que têm na perceção pública da atualidade. Falta saber com que meios e com quem. A equipa será constituída por jornalistas ou por académicos que nunca entraram numa redação? As “Crónicas…” saúdam a publicação anunciada. Venham todos os que vierem por bem. A reportagem da revista Sábado queria saber em quem votariam no próximo domingo alguns deputados do PSD. Alguém chamou a segurança do Parlamento para afastar os jornalistas. O Sindicato da classe tomou posição. Não se ouviu uma palavra ao Presidente da AR, nem tão pouco líder parlamentar social-democrata. Na sequência do assassínio, com 10 tiros, de Alex Pretti, enfermeiro num hospital de veteranos, Trump recuou na guerra que montou em Minneapolis. Mandou retirar o chefe Bovino, o tal da farda nazi, e conter o comportamento de “milícia” do ICE. As Midterm (eleições intercalares em novembro) podem muito.