29 jan, 2026 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo
O único debate da segunda volta (terça, 27) nas três televisões em sinal aberto foi o que se esperava: Seguro reafirmou que não é “capturável”; Ventura diz-se “cancelado” pela Direita, perante o cortejo de apoios à candidatura adversária, o que o deixa em dificuldades para avançar para o terreno do centro-direita.
Para lá dos deslizes, mais ou menos graves de um e de outro, o debate serviu para pouco. Além do tom do chefe do Chega que se apresentou alguns decibéis abaixo do que é habitual, as posições dos dois candidatos são conhecidas. Ventura tem tendência para misturar tudo, a “política empadão”, Seguro prefere cozinhar com moderação.
A sondagem que dá uma vitória esmagadora a Seguro (70/30, Público) pode vir a ter um impacto na abstenção. Mas é preciso perceber que o confronto entre moderação e radicalismo no dia 8 de fevereiro, exige um compromisso de todos os eleitores.
Presidenciais 2026
No barómetro da Universidade Católica, a grande ma(...)
O autoproclamado novo líder da Direita, na sequência do resultado da 1ª volta, sente-se “cancelado” pela Direita de que se diz líder. Começa a criar-se a percepção de que há por aí um novo líder da Direita. Miguel Morgado?
É falso que Miguel Esteves Cardoso tenha escrito um texto de apoio à candidatura de Ventura. Ele próprio já se encarregou de desmentir. Outras figuras públicas – Passos Coelho, Herman José, Ronaldo, Manuel Luís Goucha, entre outros – também já vieram desmentir o apoio à candidatura do chefe do Chega. É por aqui que iremos na semana que resta de campanha?
Volksvargas, um humorista, inventou uma carta que Montenegro teria dirigido a Trump. Começa assim: “Excelência, líder supremo e grande arquiteto da modernidade”. A missiva acaba por disponibilizar ao presidente americano o acesso à soberania dos Açores. Montenegro mandou informar que vai processar o humorista. A sátira política não tem lugar neste nosso tempo? Vai tendo, mas o género não parece ser muito apreciado.
Internet
"O texto fictício atribuído ao primeiro-ministro f(...)
A PJ desmantelou ações que estavam a ser preparadas pelo grupo 1143. Vítor Gonçalves na entrevista a Ventura na RTP questionou-o sobre a detenção na Operação Irmandade de militantes ou ex-militantes do Chega. Ventura não respondeu.
Em vez disso, inventou disparos de ciganos numa escola da Trafaria, acusando a RTP de ter ignorado o incidente, sendo que a RTP não pode cobrir o que não acontece. Bárbara Reis (Público, 24) pegou na entrevista do diretor de Informação da RTP e fez um excelente texto, cuja leitura se recomenda. O jornalismo que questiona também mata?
Operação "Irmandade"
Segundo o Ministério Público, o grupo neonazi 1143(...)
Miguel Milhões lança o jornal dos jornais, online. O Contraprova tem como objetivo avaliar a imprensa portuguesa. Analisar práticas jornalísticas concretas, escolhas editoriais e verificar o impacto que têm na perceção pública da atualidade. Falta saber com que meios e com quem. A equipa será constituída por jornalistas ou por académicos que nunca entraram numa redação? As “Crónicas…” saúdam a publicação anunciada. Venham todos os que vierem por bem.
A reportagem da revista Sábado queria saber em quem votariam no próximo domingo alguns deputados do PSD. Alguém chamou a segurança do Parlamento para afastar os jornalistas. O Sindicato da classe tomou posição. Não se ouviu uma palavra ao Presidente da AR, nem tão pouco líder parlamentar social-democrata.
Na sequência do assassínio, com 10 tiros, de Alex Pretti, enfermeiro num hospital de veteranos, Trump recuou na guerra que montou em Minneapolis. Mandou retirar o chefe Bovino, o tal da farda nazi, e conter o comportamento de “milícia” do ICE. As Midterm (eleições intercalares em novembro) podem muito.
Estados Unidos
Trabalhava no sistema de saúde do Minnesota dedica(...)
Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, Pedro Reis, o banqueiro português que apareceu morto numa casa de banho do Hotel Polana, em Maputo, suicidou-se com várias facadas nas costas? O IGAS levantou um processo ao diretor do INEM por dormir no Gabinete. Não devia mandar condecorá-lo? Luís Castro, treinador português, depois de uma derrota do Grémio disse que tinha sido um “dia negro”. Levantou-se uma tempestade nunca vista. Se o jogo tivesse sido à noite…