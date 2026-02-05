E tudo o vento levou…

05 fev, 2026 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo
A tempestade levou tudo. Telhados pelo ar, árvores cortadas ao meio, outras arrancadas pela raiz. Vidas suspensas. Uma catástrofe.
Ao fim de oito dias de tormento e desespero, há ainda quase 100 mil pessoas sem eletricidade. Os planos de emergência demoraram a chegar, quando chegaram. Nos locais mais devastados, a Polícia não se viu onde era preciso para proteger as populações de larápios e oportunistas que se espalharam um pouco por toda a região Centro. O SIRESP voltou a falhar. 700 milhões de euros depois, o sistema de comunicações é um caso de polícia.
Montenegro chegou tarde e formulou mal: “aqueles que não evitaram a trágica consequência de perder a vida”; Leitão Amaro mandou publicar um vídeo em que aparece como o novo “homem-aranha”, utilizador exímio das redes; Lúcia Amaral, a ministra da Administração Interna, desapareceu nas primeiras horas; Nuno Melo levou a tropa ao terreno fez um direto para as televisões e desapareceu, ele e a tropa. “Vieram aqui montar o cenário e foram-se embora”, dizem os locais. É verdade que o Sargento Lopes fazia anos, mas não era caso para debandarem todos.
Castro Almeida foi à SIC “defrontar” Rodrigo Guedes de Carvalho. O governo andou mal e comunicou pior. Agora vai ter de correr atrás do prejuízo.
Reportagem
Um temporal, um furacão, nunca visto que arrastou também a campanha presidencial. Ventura desaustinou: mostrou-se a carregar, com esforço, meia dúzia de garrafas de água. Informou o país, sem pudor, que dará os seus cartazes de campanha para cobrir as casas. Mobilizar a ajuda é isto?
Isaltino Morais convocou o município de Oeiras e, em 24 horas, tinha três camiões TIR a caminho de Leiria. Todos percebem que as garrafas de água de Ventura ajudam quase nada; os cartazes servem para pouco.
Esperemos que a depressão não tenha levado também a vontade de participar na eleição de domingo, apesar dos boicotes já anunciados
Mau tempo
Nesta última semana de campanha, Ventura foi à TVI (e à SIC). A SIC mostrou Seguro em “câmara-ardente”, no Fundão. Como foi possível validar aquele enquadramento? Todas as sondagens apontam para uma vitória de António José Seguro este domingo. A Tracking Poll, da TVI, tem dado o candidato moderado a cair todos os dias, mas a uma distância considerável de André Ventura.
A sondagem do ICS/ISCTE para a SIC e Expresso é clara: Seguro terá o dobro dos votos do chefe do Chega. Mas para isso será necessário ir votar. Jaime Nogueira Pinto avisou no Expresso da Meia-noite (SICN, 29): “quem vota pela primeira vez em Ventura pode repetir. É como o pecado”.
Presidenciais 2026
A RTP tem as contas no vermelho. Mais de 200 profissionais saem da empresa até ao fim do ano. O CGI prepara-se para escolher um novo presidente antes mesmo de ser recomposto. O Governo foi ao Parlamento dizer que não quer e não vai aumentar a Contribuição Audiovisual (CAV). “Os portugueses já pagam muitos impostos”, explicou Leitão Amaro. O Conselho de Opinião manifesta-se preocupado com “a clara deterioração da sustentabilidade económico-financeira” da empresa pública de Média. E foi à Comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto alertar para os riscos da “continuidade da empresa”. Isto anda tudo ligado, como diz o poeta?
Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, o que é feito do comunismo e do marxismo-leninismo na crise do Irão?
Se os cartazes de propaganda política servem para improvisar telhados, o que é que as Câmaras estão à espera?
Se Cristiano Bacci, treinador italiano do Tondela, fala português porque que é que Farioli continua a insistir em falar inglês?
José Cabeça, de Beja, faz ski. É o representante português nos Jogos de Inverno. O sonho comanda a vida.