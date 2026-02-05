E tudo o vento levou…

Um temporal, um furacão, nunca visto que arrastou também a campanha presidencial. Ventura desaustinou: mostrou-se a carregar, com esforço, meia dúzia de garrafas de água. Informou o país, sem pudor, que dará os seus cartazes de campanha para cobrir as casas. Mobilizar a ajuda é isto?

Isaltino Morais convocou o município de Oeiras e, em 24 horas, tinha três camiões TIR a caminho de Leiria. Todos percebem que as garrafas de água de Ventura ajudam quase nada; os cartazes servem para pouco.

Esperemos que a depressão não tenha levado também a vontade de participar na eleição de domingo, apesar dos boicotes já anunciados

Nesta última semana de campanha, Ventura foi à TVI (e à SIC). A SIC mostrou Seguro em “câmara-ardente”, no Fundão. Como foi possível validar aquele enquadramento? Todas as sondagens apontam para uma vitória de António José Seguro este domingo. A Tracking Poll, da TVI, tem dado o candidato moderado a cair todos os dias, mas a uma distância considerável de André Ventura.

A sondagem do ICS/ISCTE para a SIC e Expresso é clara: Seguro terá o dobro dos votos do chefe do Chega. Mas para isso será necessário ir votar. Jaime Nogueira Pinto avisou no Expresso da Meia-noite (SICN, 29): “quem vota pela primeira vez em Ventura pode repetir. É como o pecado”.