Todas as sondagens apontavam para a vitória de Seguro. As urnas confirmaram-no, em larga medida. Uma vantagem que se expressou em mais do dobro da votação do concorrente. António José Seguro acaba eleito pelo centro-direita contra um adversário que, após a primeira volta, se autoproclamou “líder da Direita”. Mesmo “sem cabeça para votos”, a maioria dos portugueses foi votar, embora a percentagem de brancos e nulos tenha subido.

As projeções das televisões andaram muito perto dos resultados oficiais, com ligeiras diferenças. No caso de Ventura, próximo do limite superior do intervalo (33% SIC e TVI; 32%, RTP). Quanto a Seguro, junto ao limite inferior do intervalo (67%, SIC e TVI; 68%, RTP). Na mouche, só mesmo a CMTV. A SIC, e a SICN, ganharam a noite eleitoral. A audiência, cerca de 800 mil espectadores (SIC e TVI), não foi extraordinária. A RTP voltou a ficar a grande distância dos dois principais canais generalistas.

“Não se constipem” foram as primeiras palavras que se ouviram ao novo Presidente, dirigidas aos repórteres que o acompanharam no percurso entre a residência e o Centro Cultural das Caldas da Rainha. Uma preocupação paternal, sensata, dada a chuva persistente que se fazia sentir. No discurso de vitória, Seguro não esqueceu, logo a abrir, as vítimas dos temporais que têm assolado o país. A evocação dos que perderam a vida ou ficaram com as casas de habitação esventradas, as empresas destruídas e as vidas suspensas, designadamente em toda a região Centro do país, foi coisa que não ocorreu a André Ventura. Um sentimento muito pouco cristão para quem chama as televisões para o acompanharem à missa. No seu discurso, o único foco foi explicar que não perdeu e que há um “movimento” que cresce à sua volta. Nunca havia falado em “movimento”. Será o efeito Cotrim?

Montenegro também falou, mas na qualidade de primeiro-ministro. Foi Leonor Beleza quem falou em nome do PSD, declaração que escapou a todos os Media, com exceção da RTP. Talvez não seja inédito um primeiro-ministro falar na noite da eleição presidencial, mas a intervenção pareceu longa, deslocada e, nalgumas passagens, despropositada. Montenegro disse o que Seguro já havia garantido e reafirmou no discurso de vitória. Ambos afastam cenários de eleições antecipadas. Ventura diz que vai ser primeiro-ministro mais cedo do que tarde. Por enquanto, a realidade desmente o desejo.

Cotrim de Figueiredo apareceu na SIC como comentador. 15 dias depois de ser candidato presidencial. Gouveia e Melo ressuscitou com um texto no Público, na manhã de terça-feira (10). Entre outras coisas, pediu a demissão da ministra da Administração Interna. A ministra demitiu-se nessa tarde, sem que possa estabelecer-se qualquer ligação entre os dois factos. À noite, Gouveia e Melo disse na SIC que “quem foi candidato a PR não deve imiscuir-se nas questões da governação”. Mas a verdade é que escreveu para o Público em que explicou como se resolve o desastre da zona Centro e que as Forças Armadas deveriam incluir um 4º ramo com tutela sobre a proteção civil. Para lá da crónica do ex-Almirante, ficam várias dúvidas.

Porque é que o chefe operacional da Proteção Civil não voltou imediatamente da ação de formação em que iria participar? Qual o papel da Proteção Civil em todo o processo de socorro às populações? Porque é que o governo levou quase uma semana a mobilizar os militares? Dúvidas que se adensam com o equívoco que foi estabelecido entre “climático” e climatérico”.

O geógrafo Paulo Jorge Dias, mestre em climatologia pela U. de Coimbra, explica que a imprecisão tem sido proferida por altos responsáveis do Estado e já vertida num Despacho governamental (1335-A/2026). “Um erro que funde a meteorologia com a ginecologia ou a agronomia (…) climático é o adjetivo referente ao clima. Climatérico refere-se ao climatério (transição biológica para a menopausa) ou ao amadurecimento final dos frutos (como a banana)”. Maria Lúcia Amaral decidiu esta terça-feira, 10, deixar o Governo, com efeitos imediatos. O primeiro-ministro acumula, para já, a pasta da Administração Interna. Só depois da tomada de posse de Seguro, proporá a Belém um novo titular. A demissão da ministra veio baralhar o calendário de Montenegro?