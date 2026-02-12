12 fev, 2026 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo
Todas as sondagens apontavam para a vitória de Seguro. As urnas confirmaram-no, em larga medida. Uma vantagem que se expressou em mais do dobro da votação do concorrente. António José Seguro acaba eleito pelo centro-direita contra um adversário que, após a primeira volta, se autoproclamou “líder da Direita”. Mesmo “sem cabeça para votos”, a maioria dos portugueses foi votar, embora a percentagem de brancos e nulos tenha subido.
Presidenciais 2026
Por cada quatro votos dos eleitores de Cotrim de F(...)
As projeções das televisões andaram muito perto dos resultados oficiais, com ligeiras diferenças. No caso de Ventura, próximo do limite superior do intervalo (33% SIC e TVI; 32%, RTP). Quanto a Seguro, junto ao limite inferior do intervalo (67%, SIC e TVI; 68%, RTP). Na mouche, só mesmo a CMTV. A SIC, e a SICN, ganharam a noite eleitoral. A audiência, cerca de 800 mil espectadores (SIC e TVI), não foi extraordinária. A RTP voltou a ficar a grande distância dos dois principais canais generalistas.
“Não se constipem” foram as primeiras palavras que se ouviram ao novo Presidente, dirigidas aos repórteres que o acompanharam no percurso entre a residência e o Centro Cultural das Caldas da Rainha. Uma preocupação paternal, sensata, dada a chuva persistente que se fazia sentir. No discurso de vitória, Seguro não esqueceu, logo a abrir, as vítimas dos temporais que têm assolado o país. A evocação dos que perderam a vida ou ficaram com as casas de habitação esventradas, as empresas destruídas e as vidas suspensas, designadamente em toda a região Centro do país, foi coisa que não ocorreu a André Ventura. Um sentimento muito pouco cristão para quem chama as televisões para o acompanharem à missa. No seu discurso, o único foco foi explicar que não perdeu e que há um “movimento” que cresce à sua volta. Nunca havia falado em “movimento”. Será o efeito Cotrim?
Presidenciais 2026
Presidente da República eleito, António José Segur(...)
Montenegro também falou, mas na qualidade de primeiro-ministro. Foi Leonor Beleza quem falou em nome do PSD, declaração que escapou a todos os Media, com exceção da RTP. Talvez não seja inédito um primeiro-ministro falar na noite da eleição presidencial, mas a intervenção pareceu longa, deslocada e, nalgumas passagens, despropositada. Montenegro disse o que Seguro já havia garantido e reafirmou no discurso de vitória. Ambos afastam cenários de eleições antecipadas. Ventura diz que vai ser primeiro-ministro mais cedo do que tarde. Por enquanto, a realidade desmente o desejo.
Cotrim de Figueiredo apareceu na SIC como comentador. 15 dias depois de ser candidato presidencial. Gouveia e Melo ressuscitou com um texto no Público, na manhã de terça-feira (10). Entre outras coisas, pediu a demissão da ministra da Administração Interna. A ministra demitiu-se nessa tarde, sem que possa estabelecer-se qualquer ligação entre os dois factos. À noite, Gouveia e Melo disse na SIC que “quem foi candidato a PR não deve imiscuir-se nas questões da governação”. Mas a verdade é que escreveu para o Público em que explicou como se resolve o desastre da zona Centro e que as Forças Armadas deveriam incluir um 4º ramo com tutela sobre a proteção civil. Para lá da crónica do ex-Almirante, ficam várias dúvidas.
Porque é que o chefe operacional da Proteção Civil não voltou imediatamente da ação de formação em que iria participar? Qual o papel da Proteção Civil em todo o processo de socorro às populações? Porque é que o governo levou quase uma semana a mobilizar os militares? Dúvidas que se adensam com o equívoco que foi estabelecido entre “climático” e climatérico”.
O geógrafo Paulo Jorge Dias, mestre em climatologia pela U. de Coimbra, explica que a imprecisão tem sido proferida por altos responsáveis do Estado e já vertida num Despacho governamental (1335-A/2026). “Um erro que funde a meteorologia com a ginecologia ou a agronomia (…) climático é o adjetivo referente ao clima. Climatérico refere-se ao climatério (transição biológica para a menopausa) ou ao amadurecimento final dos frutos (como a banana)”.
Maria Lúcia Amaral decidiu esta terça-feira, 10, deixar o Governo, com efeitos imediatos. O primeiro-ministro acumula, para já, a pasta da Administração Interna. Só depois da tomada de posse de Seguro, proporá a Belém um novo titular. A demissão da ministra veio baralhar o calendário de Montenegro?
Governo
Maria Lúcia Amaral apresentou a demissão do cargo (...)
No suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, como é possível o documentário de Melania (primeira-dama norte-americana) ter custado 75 milhões de dólares? Nem as séries de Attenborough, filmadas em mais de 50 países, custaram tanto.
José Alves Teixeira é enfermeiro de profissão. Está agora nas energias renováveis. Antes esteve na Cultura. Certamente, um homem cheio de competências. Sendo enfermeiro, porque não o Ministério da Saúde?
Bad Bunny levou os latinos ao Super Bowl. Trump não apreciou. Os congressistas republicanos querem mandar prendê-lo. Por excesso de latinos? Quem deu a ordem para as macaquices do Dragão no jogo contra o Sporting? Será que habita em Villas-Boas um Pinto da Costa?