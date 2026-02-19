A A1 colapsou. Abriu-se uma cratera, na sequência do rebentamento de um dique no Mondego, próximo de Coimbra. Rádios e televisões correram para o local. Destaca-se um repórter de televisão, entre outros também de grande qualidade. Chama-se Nelson Mateus (SIC), calmo, sem dramatismos, informado, conta-nos o que está a acontecer. Com um discurso estruturado. Com palavras simples. Desta vez as autoridades agiram rápido e comunicaram bem. Pinto Luz, o ministro das Infraestruturas, mandou fechar a A1 pouco depois do dique ter cedido.

Quando o tabuleiro ruiu a principal via rodoviária do país estava encerrada. E Girabolhos? Nunca os Media tinham dedicado tanto tempo à incontornável questão de Girabolhos. Uma barragem que esteve para ser construída e não foi. Se o tivesse sido, teria atenuado o impacto das chuvas? Talvez. Ou não. Ninguém sabe ao certo. A verdade é que nunca foi explicada ao país a importância de tal geringonça. Agora, acusa-se Costa de ter chumbado o empreendimento.



O Público desta terça, 17, traz uma excelente reflexão de Ana Abrunhosa (Coimbra) e Rui Fernandes (Souro) que preferem realçar o que correu bem. E desta vez, no caso de Coimbra, correu melhor do que se previa. Nalguns casos, como em Águeda, foi feito o que há uns anos se chamava “obra de autarca”. A cidade não sofreu. Poucos presidentes de Câmara se davam (dão?) ao trabalho de investir em obras que ninguém vê. Um fontanário e uma rotunda com um repuxo são coisas que se veem. Só o que se vê dá votos. O problema é que as obras de fachada não vão continuar a dar votos. Na sequência da tragédia provocada pelas tempestades em cadeia, os políticos e a política vão ter de olhar para o país de outra maneira. A Kristin e a Marta e todas as tempestades que por aí desfilaram trouxeram um outro país e reabriram o debate sobre a regionalização. É um tema eminentemente político? É, mas diz diretamente respeito à vida das pessoas. A regionalização vai ocupar espaço na agenda política porque as populações não aceitam mais serem abandonadas à sua sorte. Seguro venceu em todos os concelhos que não tinham votado. Foram 20 em 20. Mesmo assim, já sem impacto no resultado, Ventura arrecadou 30% dos votos. Rita Dinis traça, no Expresso (sexta, 13) um excelente retrato de António José, “O Presidente Tózé como ele é”. O resultado das presidenciais exige uma reflexão política profunda. Ficou claro que a base eleitoral da AD rejeitou Ventura. Mas, como sugere Pedro Norton (Público, 17), Montenegro tem de perceber a exigência de mudança que o país reclama. O novo Presidente terá, certamente, uma palavra a dizer. Temos homem?

A estreia de Cotrim de Figueiredo na SICN foi suplantada pela concorrência. “Visto assim” não confirmou a expectativa. Ao longo do programa, o liberal foi perdendo gás. Começou com perto de 83 mil espectadores; acabou com pouco mais de 65 mil. Desapareceram quase 20 mil. Até a RTPN, habitualmente com resultados modestos, suplantou o ex-candidato à Presidência. O The Economist denuncia, numa edição recente, na capa, o ataque à liberdade de imprensa. Um estudo feito em 180 países, concluiu que há uma relação direta entre restrições à liberdade de imprensa e o aumento da corrupção.

Jeff Bezos, dono do Washington Post, mandou despedir centenas de jornalistas, incluindo repórteres em trabalho no estrangeiro. Ao contrário do NYT, que tem prosperado, desde que Bezos quis ser amigo de Trump que o colapso do jornal parece uma inevitabilidade. Começou por dispensar colunistas para alinhar a opinião do jornal, agora avança para um despedimento em massa. É reflexo da aliança da aristocracia tecnológica com a Casa Branca? Margarida Davim faz (Visão, 12) um excelente retrato sobre a vulnerabilidade dos jornalistas e da produção jornalística face ao novo perfil dos patrões dos Media.