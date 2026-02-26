​A aparição de Passos

O assédio dos adeptos encarnados ao jornalista Pedro Neves de Sousa, após o jogo com o Real, é um crime público. Se um assessor agride, os adeptos sentem-se autorizados a assediar. Voltamos ao tempo antigo? O que é que o Ministério Público está à espera? É também este tipo de comportamento de funcionários com responsabilidades nos clubes que incentivam os Casuals. A polícia deteve 124 numa rixa, antes do Sporting/Benfica em futsal.

Gustavo Lourenço, jornalista da CMTV, relatou a agressão física de que foi vítima por parte de um funcionário do Benfica . Concretamente, uma chapada na mão que segurava o microfone, para impedi-lo de fazer perguntas a jogadores num espaço de acesso público. O assessor de imprensa em causa, disse que repetiria a atitude “as vezes necessárias”. As declarações estão gravadas, foram exibidas pela CMTV. O Benfica anunciou o corte de relações institucionais com a Media Livre, proprietária da CMTV.

Luísa Meireles cooptada para Presidente da Comissão da Carteira Profissional quer reforçar a voz dos jornalistas na discussão com os diferentes poderes. A intenção extravasa as competência e atribuições do órgão? Talvez. Regressa a discussão sobre a existência de uma Ordem dos Jornalistas? Seria um promissor início de caminho.

Arons de Carvalho queixou-se à ERC que o Governo pretende removê-lo do Conselho Geral Independente (CGI) da RTP, antes do final do mandato. O Governo viu-se obrigado a desmentir a existência de qualquer polémica com o antigo titular da Comunicação Social. Havia necessidade? E o plano do Governo para os Media? Esperemos que não se tenha esfumado. O apoio poderia começar por pagar os conteúdos utilizados no Amália, o ChatGPT português.

Os detentores de obrigações da SIC aceitaram a entrada da MFE na estrutura acionista da Impresa. O Tribunal de Sintra deu provimento à ação do acionista misterioso, afinal não tão misterioso como isso. A Impresa pediu à CMVM para decidir sobre a necessidade de OPA dos italianos da MFE até 11 de março, dizem as notícias.

A polémica sobre a imposição do português no nome da Nova SBE é um absurdo sem tamanho. Decorre da Lei, diz o Reitor. Além de que as Faculdades não podem pretender ser autónomas. A maioria dos alunos (65/68%) é estrangeira. A percentagem de alunos internacionais sobe para 80% no Lisbon MBA. A escola está bem posicionada em todos os rankings em consequência de um trabalho intenso produzido em Lisboa e nos mercados internacionais. Para lá destas evidências, onde fica a comunicação de marca?

O Governo já tem novo ministro da Administração Interna. Luís Neves, ex-diretor nacional da PJ, aparentemente, parecia consensual. Passos Coelho veio informar que “não se pode passar de diretor da PJ a ministro da Administração Interna”. Considera mesmo que se trata de “um precedente grave”. E aproveitou a aparição para explicar que se o pacote laboral for chumbado, o país deve ir para eleições outra vez. Sempre que aparece, e fala, o antigo primeiro-ministro marca a agenda. A questão começa a ganhar corpo: Passos saiu do “nevoeiro” de Massamá e voltou?