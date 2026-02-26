Novas Crónicas da Idade Mídia
O que se escreve e o que se diz nos jornais, na rádio, na televisão e nas redes sociais. E como se diz. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo são quatro jornalistas com passado, mas sempre presentes, olham para as notícias, das manchetes às mais escondidas, e refletem sobre a informação a que temos direito. Todas as semanas, leem, ouvem, veem… E não podem ignorar. Um programa Renascença para ouvir todos os domingos, às 12h, ou a partir de quinta-feira em podcast.
​A aparição de Passos

Novas Crónicas da Idade Mídia

​A aparição de Passos

26 fev, 2026 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo


As relações tensas entre Benfica e CMTV, o novo ministro da Administração Interna e a polémica sobre a sua nomeação levantada por Passos Coelho e o caso Prestianni estão em destaque nas Novas crónicas da Idade Mídia.

Gustavo Lourenço, jornalista da CMTV, relatou a agressão física de que foi vítima por parte de um funcionário do Benfica. Concretamente, uma chapada na mão que segurava o microfone, para impedi-lo de fazer perguntas a jogadores num espaço de acesso público. O assessor de imprensa em causa, disse que repetiria a atitude “as vezes necessárias”. As declarações estão gravadas, foram exibidas pela CMTV. O Benfica anunciou o corte de relações institucionais com a Media Livre, proprietária da CMTV.

O assédio dos adeptos encarnados ao jornalista Pedro Neves de Sousa, após o jogo com o Real, é um crime público. Se um assessor agride, os adeptos sentem-se autorizados a assediar. Voltamos ao tempo antigo? O que é que o Ministério Público está à espera? É também este tipo de comportamento de funcionários com responsabilidades nos clubes que incentivam os Casuals. A polícia deteve 124 numa rixa, antes do Sporting/Benfica em futsal.

Luísa Meireles cooptada para Presidente da Comissão da Carteira Profissional quer reforçar a voz dos jornalistas na discussão com os diferentes poderes. A intenção extravasa as competência e atribuições do órgão? Talvez. Regressa a discussão sobre a existência de uma Ordem dos Jornalistas? Seria um promissor início de caminho.

Arons de Carvalho queixou-se à ERC que o Governo pretende removê-lo do Conselho Geral Independente (CGI) da RTP, antes do final do mandato. O Governo viu-se obrigado a desmentir a existência de qualquer polémica com o antigo titular da Comunicação Social. Havia necessidade? E o plano do Governo para os Media? Esperemos que não se tenha esfumado. O apoio poderia começar por pagar os conteúdos utilizados no Amália, o ChatGPT português.

Os detentores de obrigações da SIC aceitaram a entrada da MFE na estrutura acionista da Impresa. O Tribunal de Sintra deu provimento à ação do acionista misterioso, afinal não tão misterioso como isso. A Impresa pediu à CMVM para decidir sobre a necessidade de OPA dos italianos da MFE até 11 de março, dizem as notícias.

A polémica sobre a imposição do português no nome da Nova SBE é um absurdo sem tamanho. Decorre da Lei, diz o Reitor. Além de que as Faculdades não podem pretender ser autónomas. A maioria dos alunos (65/68%) é estrangeira. A percentagem de alunos internacionais sobe para 80% no Lisbon MBA. A escola está bem posicionada em todos os rankings em consequência de um trabalho intenso produzido em Lisboa e nos mercados internacionais. Para lá destas evidências, onde fica a comunicação de marca?

O Governo já tem novo ministro da Administração Interna. Luís Neves, ex-diretor nacional da PJ, aparentemente, parecia consensual. Passos Coelho veio informar que “não se pode passar de diretor da PJ a ministro da Administração Interna”. Considera mesmo que se trata de “um precedente grave”. E aproveitou a aparição para explicar que se o pacote laboral for chumbado, o país deve ir para eleições outra vez. Sempre que aparece, e fala, o antigo primeiro-ministro marca a agenda. A questão começa a ganhar corpo: Passos saiu do “nevoeiro” de Massamá e voltou?

No suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, a UEFA acaba de rebentar com a presunção de inocência. Se no fim da investigação não for encontrada matéria para punir Prestianni, como é que vai ressarcir o jogador?

Corre por aí uma petição pública para ilegalizar o Partido Socialista. Importa-se de repetir?
Continua o espetáculo no Campus da Justiça. Como é que ainda há advogados que aceitam defender Sócrates?
Vai-se a tempestade e toda a tragédia que arrastou, voltam aos Telejornais as urgências nos hospitais. Nada que surpreenda.

