​Passos aparece em Maio?

Morreu Lobo Antunes, António Lobo Antunes, esta quinta-feira, 5. Escritor e médico. Tinha 83 anos. Acrescentou valor aos jornais com as suas crónicas. Fica um Nobel por atribuir. A Renascença tem nova identidade sonora e visual. Renascença Sempre, nunca igual, é a nova assinatura. A apresentação foi esta terça, 3, no Lx Factory. Na última década, a Renascença reinventou-se, como o fez sempre ao longo do tempo. “Inovar continuamente em todas as plataformas” e manter “o equilíbrio entre leveza e credibilidade, diversão e confiança, humor e rigor informativo", é o propósito da rádio, explica Pedro Leal, diretor-geral de Produção. E acrescenta: “hoje a Renascença está mais leve, mais divertida, mais irreverente, mais próxima, interativa e sempre livre”. SEMPRE LIVRE, acentuamos nós.





Os jornais Expresso, em várias categorias, e o Público, o melhor design, foram distinguidos pelos European Newspaper Awards, um galardão que, no caso do jornal da SONAE, se junta à comemoração dos 36 anos de publicação. A celebração desta quinta-feira, 5, teve como convidado Souto Moura, diretor por um dia. A primeira página são desenhos infantis de casas, com o título “A minha casa”.

Estas distinções internacionais vão a contrário dos números mais recentes da circulação de jornais em Portugal, que voltam a cair. O plano do Governo para os Media desceu à clandestinidade e o PTRR não inscreve nenhum valor para apoio a rádios e jornais das regiões mais afetadas pelos temporais. Leitão Amaro recebeu o congressista norte-americano, David Nunes, próximo do MAGA. O que os Media não disseram é que ele também é chegado à Fox News. O que procura David Nunes, o luso-americano? E que impacto pode ter na CNN Portugal a compra da Warner Brothers pela Paramount? A SIC recuperou a liderança da televisão. Venceu em Fevereiro e vai bem lançada nestes primeiros dias de Março. Nos canais de notícias, a SICN está colada à CNN. As dificuldades estruturais da programação da TVI, parece ser o fator principal que conduziu ao regresso da SIC às preferências dos portugueses, uma retoma aparentemente consolidada. A Renascença apanhou José Moreira, treinador-adjunto do Chadormalou Ardakan, em fuga à guerra no Irão. O relato é impressivo. Um furo de José Pedro Frazão, que vale a pena ouvir.





Há mais uma guerra no Médio Oriente. O estreito de Ormuz está praticamente bloqueado. O petróleo vai sair dali a conta gotas. O transporte do gás também. As consequências para a economia mundial são imprevisíveis. Todos sabemos que serão pesadas.

Na Europa, no pasa nada. Ou pouco. Espanha não quer (queira?) americanos por perto; a Grã-Bretanha também não queria, mas recuou; a contrário, França já enviou um porta-aviões e Macron fez-se filmar a despachar um submarino nuclear; Portugal tem as Lages disponíveis, como sempre.

O homem que venceu as eleições com a promessa de acabar com as guerras, não tem feito outra coisa. É preciso seguir com atenção redobrada a guerra da informação, hoje central em qualquer operação militar. Passos Coelho foi à conferência do Instituto +Liberdade fazer uma intervenção de hora e meia, com suporte visual. Quer dizer: preparou claramente o que queria dizer. O Expresso reproduziu boa parte das declarações do antigo primeiro-ministro.O ECO fez-lhe uma entrevista reveladora. Montenegro propôs ao Conselho Nacional do PSD, esta quarta-feira, 4, eleições diretas no PSD, em Maio, e explicou de forma clara: “se houver caminho alternativo e diferente, que seja apresentado”. As aparições de Passos Coelho têm aqui uma resposta frontal. E Ventura também fez peito a Passos, com o regresso aos números de circo no Parlamento. Quanto mais Passos fala, menos Ventura tem a possibilidade de marcar a agenda?



