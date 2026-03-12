Morais Sarmento partiu cedo. A sua habilidade e criatividade resolveram, entre outros, o crónico défice da Radiotelevisão Portuguesa. Fundiu a empresa de televisão com a então RDP e num passe de “magia legislativa” capturou as taxas de radiodifusão e transformou-as em contribuição audiovisual (CAV). Deu início a um processo de reorganização da empresa pública como nunca se tinha visto. O único verdadeiro plano para os Media portugueses, não só públicos, tem a sua assinatura. Chapeau!

Os incidentes com jornalistas começam a ser frequentes. O Sindicato exige respeito pelos profissionais no exercício das suas funções e pede intervenção imediata das autoridades. Uma reportagem de Luana Plácido sobre uma falsa agência de modelos, em Vila Nova de Gaia, provocou a fúria de um funcionário que agrediu o repórter de imagem, transportado ao hospital; e noutro momento, a própria Luana Plácido. Depois dos últimos episódios no futebol, está a definir-se um padrão?

A RTP vive hoje dias de intensa discussão sobre a sustentabilidade da empresa. Os comunicados dos Sindicatos e da Comissão de Trabalhadores deixam perceber a possibilidade de as estruturas sindicais da rádio e televisão públicas avançarem com uma paralisação. Mas é esta mesma empresa que apresentou 5 séries de microdramas. 100 episódios, no conjunto, para serem vistos no telemóvel, com uma duração média de 2’ cada um. Cinco autores e um realizador de mão cheia: Manuel Amaro. A “revolução vertical”, como lhe chamam os entendidos, começou na China, no período da pandemia. E expandiu-se para o mundo. O volume de negócios, também fora da China, disparou. A grande indústria está atenta ao fenómeno. Do que é que estão à espera os outros Media portugueses?

O YouTube é hoje o maior Media do mundo. Ao longo dos anos, alargou a sua influência à música, podcasts, televisão, desporto e entretenimento ao vivo, entre outras áreas. Tem o dobro da dimensão da Netflix, o seu concorrente direto mais próximo. O volume de negócios em 2025 ultrapassou a Disney Media. Aparentemente, o streaming é uma tendência consolidada.

A CMVM dispensou os italianos da MFE de uma OPA para entrar na estrutura acionista da Impresa. Ficam, assim, confirmadas as deliberações da AG da proprietária da SIC e do Expresso. Um desfecho que se esperava. Se a decisão do Regulador tivesse sido mais célere, teria evitado a especulação que se gerou em torno da chegada do grupo italiano.

A SICN transmitiu uma entrevista com o filho do Xá, Reza Pahlavi, no programa 60’, da CBS.

Teerão nomeou Líder Supremo, Mojtaba Khamenei, filho do defunto Ali Khamenei. Uma sucessão monárquica, portanto. Trump apressou-se a informar que o novo Khamenei não vai aguentar-se muito tempo. Ainda esta terça-feira, 10, Witkoff disse que a Casa Branca está a ver “se os iranianos querem falar”. Se quiserem, “tenho a certeza que o presidente Trump está disponível”. As declarações erráticas da administração norte-americana não prometem nada de bom. O filho do Xá, na entrevista ao 60’, diz que quer uma relação amigável e estável com Israel e que tem condições para fazer pontes e unir os diferentes grupos. Apesar de Trump ter rejeitado desde logo a possibilidade de “patrocinar” Pahlavi, o herdeiro do Xá da Pérsia pode ser uma espécie de Juan Carlos na transição do regime iraninano?