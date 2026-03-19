Novas Crónicas da Idade Mídia
A lide de Sócrates
19 mar, 2026 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo
A primeira semana do novo Presidente da República vai a balanço nestas Novas Crónicas da Idade Mídia, onde também se deita um olhar sobre os bons resultados da Renascença nas audiências, as negociações do pacote laboral, a dezena de advogados de José Sócrates e a reforma de António Centeno.
O facto mais relevante dos resultados da 1ª vaga de 2026 do Bareme Rádio é o crescimento da Renascença, com uma audiência mais jovem e mais qualificada. A RC mantém a liderança, seguida pela RFM. Mais de 7 milhões de pessoas ouvem rádio.
Entre os meios tradicionais, a rádio continua a dar sinais de grande vitalidade. Muito evidente, de resto, no território dos podcasts onde mantém posições de liderança, mesmo no confronto com declinações de programas de televisão.
No Pod_scope Rank de Fevereiro, também da Marktest, o pódio de conteúdos coloca outra vez o “Extremamente Desagradável” em primeiro lugar. O Observador lidera a tabela das Marcas, seguido pela Renascença e pelo Expresso. A Impresa é o publisher preferido dos consumidores de podcasts. Observador e Renascença fecham o pódio.
Veja o vídeo:
Bareme Rádio
Renascença lidera subida nas audiências
Por semana, a Renascença chega a um milhão e meio (...)
A ERC chumbou a emissão hertziana da Benfica FM. A direção do Benfica diz que “há uma mão invisível” para prejudicar o Benfica. Até prova em contrário, o Regulador limitou-se a aplicar a Lei.
O Supremo aprovou o plano de insolvência da Trust in News, de Luís Delgado, o que revoga o acórdão da Relação. E agora? Onde fica o grupo de jornalistas que lançou o crowdfunding para adquirir a Visão e tem vindo a assegurar a publicação da Revista? Ainda ontem Margarida Davim levou Lídia Jorge às “Conversas de Galochas”, em que participaram também Capicua, Luísa Sobral e Carolina Deslandes. Mais uma iniciativa de recolha de fundos para o propósito de manter viva a ideia da Imprensa Livre.
A paralisação da Lusa simbolizou a discordância da estrutura sindical com os novos estatutos. Leitão Amaro, o ministro da tutela, já veio dizer que não há nenhum risco para a isenção e independência da Direção de Informação da agência de notícias. E nega a fusão com a RTP. Seja como for, o desconforto parece evidente.
Ministro da Presidência: "Eu não quero a Lusa nas mãos de um novo Sócrates"
"Eu quero ter esta defesa para o caso de voltar a (...)
Primeira semana de Seguro em Belém. Primeira iniciativa, com consequências. O Presidente pediu ao Governo, patrões e sindicatos para voltarem à discussão sobre o pacote laboral. Tenha o reatamento das negociações o resultado que tiver, a verdade é que todos os intervenientes voltaram a conversar. Até a CGTP apareceu. Até ver, fica provada a eficácia do recato da ação do Presidente.
Acabaram as fontes de Belém. Também por isso, podemos imaginar que, nas audiências desta semana com os partidos, Seguro convença os líderes políticos a entenderem-se sobre o preenchimento dos lugares em aberto no Tribunal Constitucional, uma novela que se arrasta há 9 meses. Exatamente o mesmo Tribunal que, na sequência de um recurso apresentado por Luís Montenegro, mandou o primeiro-ministro apresentar a lista de clientes da Spinumviva. E intimou outros 5 ministros. Esta história vai acabar mal?
Trabalho
Foram dados "passos importantes" nas negociações sobre o pacote laboral
No final da reunião desta segunda-feira, UGT, patr(...)
No Campus da Justiça continua a lide de José Sócrates. No Parlamento, o PSD propôs a suspensão da contagem de tempo para a prescrição de processos judiciais. O antigo primeiro-ministro diz que a iniciativa visa a Operação Marquês, o que “confirma a evidente motivação política” contra ele. E nega quaisquer “intenções dilatórias” da sua parte. Desde o início do processo, Sócrates já vai numa dezena de advogados.
Centeno sai do Banco de Portugal. Negociou uma reforma antecipada. André Ventura chamou Santos Pereira ao Parlamento para explicar o acordo com o ex-Governador. Mário José Centeno vai andar por aí?
Reforma de Centeno no Parlamento. Aprovada audição ao governador do Banco de Portugal
O ex-governador Mário Centeno vai sair através do (...)
Mário Zambujal morreu quinta-feira, 12 de março. Jornalista e escritor. Contador de histórias. Encantador. Tinha 90 anos.
Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, porque é que o futebol não adota o cronómetro, como noutras modalidades? Para o jogo, para o cronómetro.
Trump num gesto inédito, mais um, ofereceu presentes aos seus colaboradores. Começou pelos sapatos. Para quando a oferta de roupa interior?
Em que ponto está a construção da nova sede do Banco de Portugal? Qual é para o ChatGPT o grande enigma de Portugal?