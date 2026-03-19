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O facto mais relevante dos resultados da 1ª vaga de 2026 do Bareme Rádio é o crescimento da Renascença, com uma audiência mais jovem e mais qualificada. A RC mantém a liderança, seguida pela RFM. Mais de 7 milhões de pessoas ouvem rádio.

Entre os meios tradicionais, a rádio continua a dar sinais de grande vitalidade. Muito evidente, de resto, no território dos podcasts onde mantém posições de liderança, mesmo no confronto com declinações de programas de televisão.



No Pod_scope Rank de Fevereiro, também da Marktest, o pódio de conteúdos coloca outra vez o “Extremamente Desagradável” em primeiro lugar. O Observador lidera a tabela das Marcas, seguido pela Renascença e pelo Expresso. A Impresa é o publisher preferido dos consumidores de podcasts. Observador e Renascença fecham o pódio. Veja o vídeo:

​A lide de Sócrates

A ERC chumbou a emissão hertziana da Benfica FM. A direção do Benfica diz que “há uma mão invisível” para prejudicar o Benfica. Até prova em contrário, o Regulador limitou-se a aplicar a Lei. O Supremo aprovou o plano de insolvência da Trust in News, de Luís Delgado, o que revoga o acórdão da Relação. E agora? Onde fica o grupo de jornalistas que lançou o crowdfunding para adquirir a Visão e tem vindo a assegurar a publicação da Revista? Ainda ontem Margarida Davim levou Lídia Jorge às “Conversas de Galochas”, em que participaram também Capicua, Luísa Sobral e Carolina Deslandes. Mais uma iniciativa de recolha de fundos para o propósito de manter viva a ideia da Imprensa Livre. A paralisação da Lusa simbolizou a discordância da estrutura sindical com os novos estatutos. Leitão Amaro, o ministro da tutela, já veio dizer que não há nenhum risco para a isenção e independência da Direção de Informação da agência de notícias. E nega a fusão com a RTP. Seja como for, o desconforto parece evidente.



Primeira semana de Seguro em Belém. Primeira iniciativa, com consequências. O Presidente pediu ao Governo, patrões e sindicatos para voltarem à discussão sobre o pacote laboral. Tenha o reatamento das negociações o resultado que tiver, a verdade é que todos os intervenientes voltaram a conversar. Até a CGTP apareceu. Até ver, fica provada a eficácia do recato da ação do Presidente.

Acabaram as fontes de Belém. Também por isso, podemos imaginar que, nas audiências desta semana com os partidos, Seguro convença os líderes políticos a entenderem-se sobre o preenchimento dos lugares em aberto no Tribunal Constitucional, uma novela que se arrasta há 9 meses. Exatamente o mesmo Tribunal que, na sequência de um recurso apresentado por Luís Montenegro, mandou o primeiro-ministro apresentar a lista de clientes da Spinumviva. E intimou outros 5 ministros. Esta história vai acabar mal?

No Campus da Justiça continua a lide de José Sócrates. No Parlamento, o PSD propôs a suspensão da contagem de tempo para a prescrição de processos judiciais. O antigo primeiro-ministro diz que a iniciativa visa a Operação Marquês, o que “confirma a evidente motivação política” contra ele. E nega quaisquer “intenções dilatórias” da sua parte. Desde o início do processo, Sócrates já vai numa dezena de advogados. Centeno sai do Banco de Portugal. Negociou uma reforma antecipada. André Ventura chamou Santos Pereira ao Parlamento para explicar o acordo com o ex-Governador. Mário José Centeno vai andar por aí?