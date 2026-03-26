Novas Crónicas da Idade Mídia
De que se queixam os Media?
26 mar, 2026 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo
O ataque aos participantes na Marcha pela Vida, os direitos de transmissão e o preço dos bilhetes para o Mundial de Futebol e os avançoes e recuos de Trump na guerra do Irão são alguns dos temas debatidos por Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo.
A Marcha pela Vida que se realizou no sábado passado, 21, em várias cidades do país, acabou em Lisboa, frente à AR, com um atentado. Um homem atirou um objeto incendiário sobre mulheres, crianças e bebés. Felizmente sem consequências. A notícia é da Lusa. Os Media, assim como os partidos políticos, desvalorizaram o que aconteceu. Chamaram-lhe incidente ou episódio. Foi um atentado. São os factos que fazem a notícia. Quando se instala a ideia de que há “factos que valem a pena” e “factos que não interessam nada”, o jornalismo perde a sua essência, compromete a sua relevância e desiste do papel central na vida das democracias. Depois, de que se queixam os Media?
Suspeito de ataque a Marcha pela Vida fica em liberdade
O homem fica obrigado a apresentações diárias e pr(...)
O YouTube detém os direitos para a transmissão dos jogos do Mundial de Futebol, o que constitui a alteração do paradigma. Os Media tradicionais, particularmente os canais de televisão generalistas, vão sofrer com esta nova realidade.
Pedro Morais Leitão, CEO da Media Capital, que detém a TVI e a CNN, em entrevista ao Expresso (sexta, 20), diz que a “Google está a apoiar o lançamento em Portugal da LiveMode”. A LiveMode detém 100% da CAZÉ TV, que se prepara, aparentemente, para oferecer os jogos do Mundial em Portugal.
O próximo Mundial onde é que se vê? Os preços dos bilhetes para assistir aos jogos no México, Canadá e Estados Unidos são exorbitantes.
A Federação dos Adeptos Europeus já pediu a intervenção da Comissão Europeia para pressionar a FIFA a clarificar a operação de venda de ingressos. O bilhete mais barato para a final da competição custa 3.600€, sete vezes mais do que na anterior edição, no Qatar. Infantino enlouqueceu? A FIFA perdeu a medida das coisas?
FIFA
Adeptos queixam-se à Comissão Europeia do preço dos bilhetes para o Mundial 2026
Em causa estão práticas alegadamente abusivas, com(...)
Os Conselhos de Redação (CR’s) da rádio e televisão estão em desacordo com a uniformização da marca RTP, com estreia marcada para segunda-feira, 30. Pedem a suspensão imediata do processo.
Os jornalistas da empresa pública dizem não se rever nas alterações que implicam "o esvaziamento de marcas históricas consolidadas, perda de autonomia das respectivas redações e evidente prejuízo para todos os cidadãos e para a democracia". E vão mais longe: dizem que está "em curso a fragilização da informação do serviço público”.
A denominada “uniformização” é tudo isto? Mas desde a fusão entre a rádio e a televisão públicas, a “uniformização da marca” não foi feita?
António José Seguro retomou o tema da distribuição de jornais e alertou para questões de coesão territorial, para o risco de exclusão do interior do país, que não pode ser abandonado. Quando o mercado não resolve, o Estado deve intervir. Os municípios já se manifestaram disponíveis para fazerem parte da solução. Aparentemente, Governo e VASP ouviram as inquietações do Presidente. Vamos ver.
Trump avança e recua na guerra do Irão. Diz que vai intensificar as ações militares para logo a seguir informar que vai acabar com a guerra. Para já mandou suspender os ataques durante 5 dias, que podem ser mais, claro. O preço do petróleo oscila em função das declarações do presidente norte-americano; o gás disparou; a confiança das famílias vem, todos os dias, por aí abaixo. Fez um ultimato à NATO para ajudar a desbloquear o estreito de Ormuz para logo a seguir dizer que não precisava de ninguém, entre insultos e humilhações. Agora diz que está a negociar, mas não diz com quem. Enfim, uma canseira. Não há estratégia capaz de resistir a tamanha insanidade. Trump calculou mal a capacidade de resistência do Irão? Sobre isso, parece não restarem dúvidas. Para já é o Irão que manda na guerra, com o bloqueio do estreito de Ormuz.
Guerra no Golfo
Irão analisa plano de Trump, mas sem negociações
Troca de mensagens através de mediadores internaci(...)
No suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, se a verdade não merece castigo porque é que João Pinheiro mostrou o amarelo a Suarez, no Alverca/Sporting?
O que é que José Luís Carneiro foi fazer à Venezuela? O Governo faz dois anos, contando com a interrupção, na Quinta-feira Santa. Qual é o balanço de Montenegro?
A tragédia imposta pela Kristin à região centro do país, fez disparar as fraudes e tentativas de fraude. A natureza humana é um enigma sem solução.