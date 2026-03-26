A Marcha pela Vida que se realizou no sábado passado, 21, em várias cidades do país, acabou em Lisboa, frente à AR, com um atentado. Um homem atirou um objeto incendiário sobre mulheres, crianças e bebés. Felizmente sem consequências. A notícia é da Lusa. Os Media, assim como os partidos políticos, desvalorizaram o que aconteceu. Chamaram-lhe incidente ou episódio. Foi um atentado. São os factos que fazem a notícia. Quando se instala a ideia de que há “factos que valem a pena” e “factos que não interessam nada”, o jornalismo perde a sua essência, compromete a sua relevância e desiste do papel central na vida das democracias. Depois, de que se queixam os Media?

O YouTube detém os direitos para a transmissão dos jogos do Mundial de Futebol, o que constitui a alteração do paradigma. Os Media tradicionais, particularmente os canais de televisão generalistas, vão sofrer com esta nova realidade.

Pedro Morais Leitão, CEO da Media Capital, que detém a TVI e a CNN, em entrevista ao Expresso (sexta, 20), diz que a “Google está a apoiar o lançamento em Portugal da LiveMode”. A LiveMode detém 100% da CAZÉ TV, que se prepara, aparentemente, para oferecer os jogos do Mundial em Portugal.

O próximo Mundial onde é que se vê? Os preços dos bilhetes para assistir aos jogos no México, Canadá e Estados Unidos são exorbitantes. A Federação dos Adeptos Europeus já pediu a intervenção da Comissão Europeia para pressionar a FIFA a clarificar a operação de venda de ingressos. O bilhete mais barato para a final da competição custa 3.600€, sete vezes mais do que na anterior edição, no Qatar. Infantino enlouqueceu? A FIFA perdeu a medida das coisas?

Os Conselhos de Redação (CR’s) da rádio e televisão estão em desacordo com a uniformização da marca RTP, com estreia marcada para segunda-feira, 30. Pedem a suspensão imediata do processo.

Os jornalistas da empresa pública dizem não se rever nas alterações que implicam "o esvaziamento de marcas históricas consolidadas, perda de autonomia das respectivas redações e evidente prejuízo para todos os cidadãos e para a democracia". E vão mais longe: dizem que está "em curso a fragilização da informação do serviço público”.

A denominada “uniformização” é tudo isto? Mas desde a fusão entre a rádio e a televisão públicas, a “uniformização da marca” não foi feita? António José Seguro retomou o tema da distribuição de jornais e alertou para questões de coesão territorial, para o risco de exclusão do interior do país, que não pode ser abandonado. Quando o mercado não resolve, o Estado deve intervir. Os municípios já se manifestaram disponíveis para fazerem parte da solução. Aparentemente, Governo e VASP ouviram as inquietações do Presidente. Vamos ver. Trump avança e recua na guerra do Irão. Diz que vai intensificar as ações militares para logo a seguir informar que vai acabar com a guerra. Para já mandou suspender os ataques durante 5 dias, que podem ser mais, claro. O preço do petróleo oscila em função das declarações do presidente norte-americano; o gás disparou; a confiança das famílias vem, todos os dias, por aí abaixo. Fez um ultimato à NATO para ajudar a desbloquear o estreito de Ormuz para logo a seguir dizer que não precisava de ninguém, entre insultos e humilhações. Agora diz que está a negociar, mas não diz com quem. Enfim, uma canseira. Não há estratégia capaz de resistir a tamanha insanidade. Trump calculou mal a capacidade de resistência do Irão? Sobre isso, parece não restarem dúvidas. Para já é o Irão que manda na guerra, com o bloqueio do estreito de Ormuz.