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A Operação Páscoa deste ano deixou um rasto de tragédia: 3 mil acidentes; quase 800 feridos, 53 com gravidade; 20 mortos. A pior da última década. Uma catástrofe. O primeiro-ministro fez-se filmar sem cinto de segurança, embora no banco de trás. E a ser conduzido por um motorista também sem cinto de segurança, embora São Bento diga que levava o cinto por baixo do casaco. Um erro de comunicação ou displicência?

Aparentemente começa a haver algum ruído em torno da presença de correspondentes brasileiros nas televisões portuguesas. O incómodo tem tanto de absurdo como de despropositado. Os jornalistas em causa falam bom português, são excelentes repórteres. Qual é o problema com os sotaques? Portugal deveria ter orgulho nos diferentes sotaques da sua língua. Dos Açores ao Alentejo; do Porto e Braga a Luanda; da Madeira ao Brasil; de Viseu a Moçambique ou a São Tomé. É uma riqueza única que deveria ser preservada e acarinhada. Estamos perante uma erupção corporativista nacional?

A longa noite de Trump

Rui Costa está a fazer um raid sobre o Parlamento para sensibilizar os partidos políticos para a rádio do Benfica, cujo acesso à difusão hertziana foi chumbada, duas vezes, pela ERC. O presidente do Benfica pretende que os deputados “obriguem” a ERC a alterar a decisão? António José Seguro iniciou a Persidência Aberta na Zona Centro, a região do país mais castigada pelo recente comboio de tempestades. Foi ver, ouvir, para depois falar. Quer acelerar os processos de ajuda, impondo pressão pública sobre o Governo. E deixou-se fotografar na troca de afetos com as populações. Quem disse que um presidente não pode ser afetuoso e institucional?

Os partidos acabaram, finalmente, por se entenderem no Parlamento para a nomeação dos juízes para o Tribunal Constitucional. Fica um para cada um dos três maiores partidos, sendo o quarto consensual, indicado pelo PSD. Os 5 novos conselheiros de Estado a indicar pela AR já integrarão a primeira reunião deste órgão consultivo do presidente da República, no final da próxima semana (17). Se não houver nenhum contratempo, o Parlamento votará os nomes dos novos titulares na véspera. A pressão, embora discreta, de Seguro parece evidente. De resto, o Presidente manifestou-se “muito satisfeito” com o desbloqueamento das nomeações para os órgãos externos da AR.

Trump impôs ao Mundo uma longa noite. O ultimato ao Irão para a reabertura do estreito de Ormuz terminou à uma da manhã desta quarta-feira, 8.

Depois de ter proclamado que “uma civilização inteira vai morrer esta noite”, o presidente norte-americano acabou por adiar por duas semanas a sua intenção de arrasar o país dos Aytollah’s. A desorientação do chefe da Casa Branca parece evidente: afastou alguns colaboradores mais próximos, designadamente a Procuradora-geral; transformou o resgate do coronel aviador numa ação de propaganda desprezível. O homem está doente? Sofre da síndrome de Hubris?