Novas Crónicas da Idade Mídia
O novo Churchill
16 abr, 2026 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo
O Estado quer monitorizar jornalistas? Trump virou Cristo nas redes sociais? Ana Abrunhosa está a cancelar jornalistas?Onde estão as coroas de bronze das colunas do Parque Eduardo VII? Perguntas e enigmas em debate na edição desta semana.
A CNN não perdeu a oportunidade. E deu expressão ao repto de Pacheco Pereira. O problema é que este nosso tempo não autoriza discussões serenas. Muito menos, quando confronta um historiador, voluntarista, e um político, com objetivos muito concretos de agenda. Foi esta equação que Pacheco Pereira, com bondade cristã, achou que se resolveria. Não resolveu. Ficou uma certeza: não é possível discutir com André Ventura de forma racional e séria.
Comunicação
Governo contrata plataforma para vigiar redes sociais, mas recusa estar a "monitorizar" jornalistas
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Ana Abrunhosa, presidente da CM de Coimbra, retirou a confiança a um jornalista da Lusa. Tentou afastá-lo da cobertura da autarquia, pressionou a direção da agência para retirá-lo de funções, limitou o seu acesso a reuniões públicas ou fontes de informação, e excluiu o profissional da lista de contactos institucionais. Desde quando um jornalista precisa da confiança de um titular de cargo público, ou de qualquer outro agente, para exercer a profissão? O que é isto? Um cancelamento?
Administração da Lusa diz que atividade da agência não se coaduna com qualquer condicionamento
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O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos aceitou avaliar o caso do antigo primeiro-ministro e vai inquirir o Estado português. Uma “vitória”, diz Sócrates, depois de “13 anos de perseguição judicial”. Nada de novo. Mas quem paga os advogados em Bruxelas?
A Investigação SIC desvendou a “Médica das reformas”. Quem pretendia aceder à reforma era aconselhado a mudar a morada para que o processo fosse despachado pela Segurança Social da zona. Ninguém monta um esquema destes sozinho. É preciso que as autoridades levantem a rede de cumplicidades.
A cimeira de Islamabad deu em nada, como se previa. Trump já tinha ameaçado castigar quem aceitasse pagar a portagem exigida pelas autoridades iranianas (2 milhões). Ordenou agora o bloqueio a todos os navios com proveniência e para os portos do Irão. A NATO disse que não se envolve. Já ninguém consegue arriscar o que vai acontecer a seguir. Uma coisa parece certa: é preciso fazer frente ao Presidente americano.
Ana Sá Lopes (Público, 13) diz que Sanchez é o novo Churchill. Que é hoje “a única referência moral” na Europa. Sanchez foi à China falar com Xi Jinping. A mulher, Begoña Gómez, está acusada de tráfico de influências, corrupção em negócios e desvio de fundos públicos. A “única referência moral” fica condicionada. E lá se vai o papel de “novo Churchill”. Resta o Papa Leão XIV.
Numa iniciativa inédita, o Pentágono convocou o Embaixador da Santa Sé para assistir a uma conferência e ouvir um general norte-americano dizer que o Papa devia pensar no cisma de Avignon. O ministro da Defesa veio informar que esta guerra é feita em nome de Jesus Cristo. Talvez por isso, Trump fez-se fotografar como Cristo, numa imagem publicada por ele na sua rede social (Truth), em que aparece a ”curar” Jon Stewart, o autor e pivot do Daily Show. Qual é o limite que falta ultrapassar?
EUA
"Blasfémia." Trump publica imagem de si próprio como Jesus e provoca ira entre apoiantes
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Orban caiu com estrondo nas eleições gerais de domingo passado. Ganhou Péter Magyar. Um alívio para a União Europeia. Um aviso para Putin e Trump. Veremos o que acontece, mas para já siga o baile.
Luanda recebe o Papa ao princípio da tarde deste sábado, 18. O Santo Padre visita Angola 17 anos depois de Bento XVI, que visitou o país 17 anos depois de João Paulo II. Leão XIV rezará o terço no Santuário Mariano da Muxima, talvez o mais importante centro da religião católica no grande país afriano de expressão portuguesa, desde sempre. Daqui a 17 anos, para manter a tradição, o próximo Papa a visitar o país será português?
Morreu Vicente. Vicente Lucas, defesa do Belenenses e da Seleção Nacional. Tinha 90 anos. Um grande jogador e um grande senhor. Paz à sua alma.
Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, porque é que os titulares de cargos públicos não conseguem resistir à síndrome de Hubris?
Porque é que as televisões vão todos os dias a Espanha saber o preço dos combustíveis?
A Edp Renováveis chama-se agora Edp Renewable. A contrário do que aconteceu com a Nova SBE porque é que ninguém se indignou?
Onde estão as coroas de bronze das colunas do Parque Eduardo VII?