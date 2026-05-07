​Lei da nacionalidade: e os ucranianos?

O Futebol Clube do Porto é campeão nacional de futebol. Villas-Boas dedicou o título a Pinto da Costa, de cuja gestão disse cobras e lagartos. As televisões reportaram a festa no Porto, em Lisboa e um pouco por toda a diáspora portuguesa. Nenhuma surpresa. O exagero tornou-se o padrão.

A RTP, a braços com os primeiros resultados operacionais negativos dos últimos 15 anos, acabou com a Grandiosa Enciclopédia do Ludopedia, o único programa sobre futebol com respeito pela memória; ignorou o Torreense e o Fafe, na meia-final, mas lá estará no Jamor, como lhe compete, para a festa com o Sporting. Clara Almeida Santos é a nova Provedora do Telespectador. Obliterou a “Voz do Cidadão”, título estreado por Paquete de Oliveira e mantido pelos sucessores e adotou “Ouvir quem vê”, o novo título. Terá uma periodicidade mensal, a contrário do que acontecia até aqui em que o programa do Provedor era semanal. Não há nada na legislação que determine a periodicidade que vigorava. Começa bem, a antiga vice-reitora da Universidade de Coimbra.



O ambiente que se vive na Marechal Gomes da Costa não é muito saudável, com as redações a levantarem questões editoriais e de coordenação da Casa das Notícias e os sindicatos a considerarem que há uma ”asfixia do Governo” à empresa. Isto acontece numa altura em que os ventos que sopram na Europa, designadamente na Grã-Bretanha e em França, empurram o SP de Média para o centro da discussão política.



Em França, o extremar de posições levou as esquerdas a acusarem Vincent Bolloré, um magnata dos Média, de interferir na reflexão da Assembleia Nacional sobre o Serviço Público de rádio e televisão, dada a proximidade com as forças de direita. Embora por décimas, a TVI ganhou o mês de abril. O resultado fica a dever-se, em grande parte, ao desempenho de “A Casa dos Segredos”. Veremos como fica o resultado consolidado. Ana Abrunhosa, presidente da Câmara de Coimbra, pediu publicamente desculpa pelas declarações sobre o jornalista da Lusa que cobre a autarquia. Não é habitual. Raramente um titular de cargo público pede desculpa quando é tocado pela infelicidade. A história absolutamente miserável de violência inominável na Esquadra do Rato não mereceria um pedido de desculpas do Comando Geral das PSP?

