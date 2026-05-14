​A Carochinha e o João Ratão

Francisco Pedro Balsemão fez 10 anos como CEO da Impresa . Negociou o acordo com um parceiro estratégico internacional, a Media for Europe (MFE), da família Berlusconi, passando a integrar a dimensão pan-europeia do grupo italiano. O acordo foi uma boa notícia para a proprietária da SIC e do Expresso e para o mercado português de Media. Em entrevista, publicada na revista do Expresso, Francisco Pedro reafirma a intenção da família Balsemão manter as posições que detém no Grupo, embora o acordo parassocial para os próximos três anos, deixe tudo em aberto. Mas como todos sabemos, o futuro a Deus pertence.

A SIC voltou a ganhar abril. Venceu outra vez a TVI, no apuramento consolidado dos valores de audiência registados, começando a desenhar para o primeiro semestre do ano uma vantagem, embora escassa, sobre a estação de Queluz.

“A desinformação da TVI que André Ventura gosta” é o título do texto de Bárbara Reis, (Público, sábado, 9) em que a jornalista aborda a questão da segurança na relação, nem sempre clara, entre a imagem percepcionada e o rigor da estatística. Todos sabemos que quando se torturam os números, eles dizem o que queremos. Não é o caso. A evolução da criminalidade desmente a ideia de aumento da insegurança. Mas o problema é que esse sentimento existe.

A semana foi tomada por uma polémica, mais uma, envolvendo a RTP. Desta vez tratou-se de uma peça sobre a inflação que terminava com declarações recolhidas no Mercado de Benfica sobre o aumento do custo de vida: “os que estão no Governo, é tudo para o saco deles e os pobres cada vez mais pobres”. O desabafo é puro populismo. E dá para tudo. Juntar vox-pop a uma matéria complexa como a inflação é um erro.

A peça foi exibida no Telejornal (30.abril) e retransmitida, expurgada da “habilidade” populista, na RTPN. O pecado original não está no corte produzido, mas na ausência de coordenação que permitiu exibir uma matéria complexa tratada daquela maneira. Quem ordenou o corte? Interessa pouco. A jornalista deveria ter sido previamente avisada? Devia. Detectado o erro, a peça não deveria ter sido retransmitida.

Alexandra Leitão foi transportada num automóvel da RTP para participar num debate nos estúdios do Porto (Grande Debate, 29.abril). Durante a viagem, a ex-ministra participou online numa reunião da CML, onde é vereadora. PSD e Chega querem explicações da Administração da empresa. Para quê? Para exigirem saber quem é que a RTP transporta e o que fazem com os seus telemóveis, com quem falam, em que reuniões participam? O caso vale toda esta berraria? Não, vale nada.

O que justificaria uma berrata das antigas é a pulsão cada vez mais evidente de enxamear o Conselho de Opinião de deputados. O que deveria ser um colégio de representantes da sociedade, começa a ser mais um braço do poder político. O que deveria ser um grupo de personalidades habilitado a acompanhar a atividade da empresa e um fórum de reflexão sobre o caminho e a estratégia do SPM começa a transformar-se num diretório político. O desígnio de uma rádio e televisão da sociedade acaba por confinar-se, outra vez, à ideia acanhada da rádio e televisão do Estado.