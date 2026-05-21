Novas Crónicas da Idade Mídia
O que se escreve e o que se diz nos jornais, na rádio, na televisão e nas redes sociais. E como se diz. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo são quatro jornalistas com passado, mas sempre presentes, olham para as notícias, das manchetes às mais escondidas, e refletem sobre a informação a que temos direito. Todas as semanas, leem, ouvem, veem… E não podem ignorar. Um programa Renascença para ouvir todos os domingos, às 12h, ou a partir de quinta-feira em podcast.
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​Robin dos Bosques

Novas Crónicas da Idade Mídia

​Robin dos Bosques

21 mai, 2026 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo


Dos convocados de Martínez à vitória de Israel na Eurovisão, há Grandes Enigmas e várias questões da atualidade em debate esta semana.

A Renascença cresceu 1,3% na última vaga do Bareme Rádio, uma subida que caracteriza uma tendência suportada num crescimento de 2 pp de share. Fica a 3 décimas do terceiro lugar. Ganha uma vantagem de 3 pp sobre a Antena 1 e de quase 6 pp sobre a TSF. São números estimulantes para a Renascença e para o meio rádio que atrai mais de sete milhões de ouvintes todas as semanas. A Rádio Comercial mantém a liderança do mercado.

O Mundial de futebol está aí à porta. Roberto Martinez apresentou (terça-feira, 19) os 27 para a campanha americana. Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, acaba de comprar uma participação na Live Mode, uma empresa ligada à Google, que detém os direitos online do campeonato. As televisões em sinal aberto ainda não asseguraram a transmissão dos jogos do Mundial.

Aparentemente, a FIFA está a fazer um teste de fogo para abandonar os meios tradicionais e redirecionar o negócio para as tecnológicas. Vamos ver em que estado fica a lei que obriga à transmissão dos jogos da seleção nacional em sinal aberto.

Apesar de toda a contestação, Israel ficou em segundo lugar, muito próximo da vitória no Festival da Eurovisão. O voto do público em Portugal preferiu a canção israelita. De resto, a melhor canção a concurso em Viena. Revelador?
Robin dos Bosques
Robin dos Bosques. Veja as Novas Crónicas da Idade Mídia

Há uma petição para proibir jogos e apostas online. Já existe legislação restritiva da atividade, mas o fenómeno alastra. Com consequências tremendas. E não só para os mais jovens. Ver figuras públicas a protagonizarem campanhas de publicidade para estimular o jogo online, deixa qualquer cidadão responsável inquieto. E muito preocupado.

O movimento Climáximo, numa ação de protesto “contra os lucros das grandes superfícies em contexto de guerra fóssil” assaltou um supermercado em Lisboa e montou uma banca junto à Gare do Oriente para distribuir os produtos por “pessoas em situação de pobreza”. A notícia da Lusa informa que produtos alimentares foram “retirados” e elementos do Climáximo “levaram” produtos de higiene pessoal e “saíram sem pagar”. A notícia surpreende. “Retirar, levar, sair sem pagar”, é roubar. O padrão de rigor do jornalismo da Lusa admite a militância de novos Robin dos Bosques?
"Eles comem tudo e não deixam nada": Climáximo redistribui alimentos tirados de supermercado

Ativismo

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Para os ativistas, esta é uma forma de protesto "c(...)

Quem é o cunhado de Leitão Amaro? O homem chama-se Ricardo Leitão Machado. Os Media referiram-se aos negócios dele como os “negócios do cunhado de Leitão Amaro”. O homem tem nome. O MP constituiu arguido o “cunhado de Leitão Amaro”? Que jornalismo é este?

Centeno estreou-se como comentador no Prime Time da CNN. A aparição inaugurou a presença semanal do ex-Governador do Banco de Portugal e antigo ministro das Finanças no canal da TVI. O que quer Centeno? Provavelmente o mesmo que pretendem Medina, Cordeiro, Moedas, Cotrim, só para citar alguns. Aumentar a visibilidade pública e ganhar vantagem na disputa de cargos políticos. Hoje não se faz (ou mantém) carreira política sem o “empurrão” da televisão.

A Operação Marquês não para de nos surpreender. Agora foi o advogado de Carlos Santos Silva a explicar ao Tribunal que entregou envelopes e abriu uma conta para pagar as despesas de intendência da casa de Paris. E, arrependido, informou o Tribunal que à época “era um miúdo”. Teria entre 35 e 38 anos. Praticamente um adolescente. Se fosse hoje ficava no escalão dos jovens.

Quanto ao oficioso, estamos conversados. Sócrates não fala com ele. Rui Cardoso, diretor do DCIAP é claro: “Se a Operação Marquês prescrevesse, o Estado cairia no descrédito total”. Mais rápido tem andado o processo que o antigo primeiro-ministro moveu contra o Estado, por lentidão na justiça. Pede uma indemnização de 205 mil euros.

No meio de todo este Carnaval, o MP veio atacar o jornalismo e defender Sócrates que “foi vítima de assassínio de carácter pela Comunicação Social”. Ouve-se, lê-se, e não se acredita.

Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, justifica-se a exibição no Jornal Nacional, da TVI, de uma peça sobre pessoas que imitam animais (therians)? Porque é que Martinez leva 4 guarda-redes ao Mundial? Porque é que a moção estratégica de Montenegro não tem como título “Portugal melhor”? Porque é que a inspeção interna da PSP não tem equipa?
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