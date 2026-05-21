Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

A Renascença cresceu 1,3% na última vaga do Bareme Rádio, uma subida que caracteriza uma tendência suportada num crescimento de 2 pp de share. Fica a 3 décimas do terceiro lugar. Ganha uma vantagem de 3 pp sobre a Antena 1 e de quase 6 pp sobre a TSF. São números estimulantes para a Renascença e para o meio rádio que atrai mais de sete milhões de ouvintes todas as semanas. A Rádio Comercial mantém a liderança do mercado. O Mundial de futebol está aí à porta. Roberto Martinez apresentou (terça-feira, 19) os 27 para a campanha americana. Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, acaba de comprar uma participação na Live Mode, uma empresa ligada à Google, que detém os direitos online do campeonato. As televisões em sinal aberto ainda não asseguraram a transmissão dos jogos do Mundial. Aparentemente, a FIFA está a fazer um teste de fogo para abandonar os meios tradicionais e redirecionar o negócio para as tecnológicas. Vamos ver em que estado fica a lei que obriga à transmissão dos jogos da seleção nacional em sinal aberto. Israel ficou em segundo lugar, muito próximo da vitória no . O voto do público em Portugal preferiu a canção israelita. De resto, a melhor canção a concurso em Viena. Revelador? Apesar de toda a contestação, Festival da Eurovisão . O voto do público em Portugal preferiu a canção israelita. De resto, a melhor canção a concurso em Viena. Revelador?

Robin dos Bosques. Veja as Novas Crónicas da Idade Mídia

Há uma petição para proibir jogos e apostas online. Já existe legislação restritiva da atividade, mas o fenómeno alastra. Com consequências tremendas. E não só para os mais jovens. Ver figuras públicas a protagonizarem campanhas de publicidade para estimular o jogo online, deixa qualquer cidadão responsável inquieto. E muito preocupado. O movimento Climáximo, numa ação de protesto “contra os lucros das grandes superfícies em contexto de guerra fóssil” assaltou um supermercado em Lisboa e montou uma banca junto à Gare do Oriente para distribuir os produtos por “pessoas em situação de pobreza”. A notícia da Lusa informa que produtos alimentares foram “retirados” e elementos do Climáximo “levaram” produtos de higiene pessoal e “saíram sem pagar”. A notícia surpreende. “Retirar, levar, sair sem pagar”, é roubar. O padrão de rigor do jornalismo da Lusa admite a militância de novos Robin dos Bosques?

Quem é o cunhado de Leitão Amaro? O homem chama-se Ricardo Leitão Machado. Os Media referiram-se aos negócios dele como os “negócios do cunhado de Leitão Amaro”. O homem tem nome. O MP constituiu arguido o “cunhado de Leitão Amaro”? Que jornalismo é este? Centeno estreou-se como comentador no Prime Time da CNN. A aparição inaugurou a presença semanal do ex-Governador do Banco de Portugal e antigo ministro das Finanças no canal da TVI. O que quer Centeno? Provavelmente o mesmo que pretendem Medina, Cordeiro, Moedas, Cotrim, só para citar alguns. Aumentar a visibilidade pública e ganhar vantagem na disputa de cargos políticos. Hoje não se faz (ou mantém) carreira política sem o “empurrão” da televisão.