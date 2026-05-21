Novas Crónicas da Idade Mídia
Robin dos Bosques
21 mai, 2026 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo
Dos convocados de Martínez à vitória de Israel na Eurovisão, há Grandes Enigmas e várias questões da atualidade em debate esta semana.
A Renascença cresceu 1,3% na última vaga do Bareme Rádio, uma subida que caracteriza uma tendência suportada num crescimento de 2 pp de share. Fica a 3 décimas do terceiro lugar. Ganha uma vantagem de 3 pp sobre a Antena 1 e de quase 6 pp sobre a TSF. São números estimulantes para a Renascença e para o meio rádio que atrai mais de sete milhões de ouvintes todas as semanas. A Rádio Comercial mantém a liderança do mercado.
O Mundial de futebol está aí à porta. Roberto Martinez apresentou (terça-feira, 19) os 27 para a campanha americana. Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, acaba de comprar uma participação na Live Mode, uma empresa ligada à Google, que detém os direitos online do campeonato. As televisões em sinal aberto ainda não asseguraram a transmissão dos jogos do Mundial.
Aparentemente, a FIFA está a fazer um teste de fogo para abandonar os meios tradicionais e redirecionar o negócio para as tecnológicas. Vamos ver em que estado fica a lei que obriga à transmissão dos jogos da seleção nacional em sinal aberto.
Há uma petição para proibir jogos e apostas online. Já existe legislação restritiva da atividade, mas o fenómeno alastra. Com consequências tremendas. E não só para os mais jovens. Ver figuras públicas a protagonizarem campanhas de publicidade para estimular o jogo online, deixa qualquer cidadão responsável inquieto. E muito preocupado.
Ativismo
"Eles comem tudo e não deixam nada": Climáximo redistribui alimentos tirados de supermercado
Para os ativistas, esta é uma forma de protesto "c(...)
Quem é o cunhado de Leitão Amaro? O homem chama-se Ricardo Leitão Machado. Os Media referiram-se aos negócios dele como os “negócios do cunhado de Leitão Amaro”. O homem tem nome. O MP constituiu arguido o “cunhado de Leitão Amaro”? Que jornalismo é este?
A Operação Marquês não para de nos surpreender. Agora foi o advogado de Carlos Santos Silva a explicar ao Tribunal que entregou envelopes e abriu uma conta para pagar as despesas de intendência da casa de Paris. E, arrependido, informou o Tribunal que à época “era um miúdo”. Teria entre 35 e 38 anos. Praticamente um adolescente. Se fosse hoje ficava no escalão dos jovens.
Quanto ao oficioso, estamos conversados. Sócrates não fala com ele. Rui Cardoso, diretor do DCIAP é claro: “Se a Operação Marquês prescrevesse, o Estado cairia no descrédito total”. Mais rápido tem andado o processo que o antigo primeiro-ministro moveu contra o Estado, por lentidão na justiça. Pede uma indemnização de 205 mil euros.
No meio de todo este Carnaval, o MP veio atacar o jornalismo e defender Sócrates que “foi vítima de assassínio de carácter pela Comunicação Social”. Ouve-se, lê-se, e não se acredita.