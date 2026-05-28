Está feito, finalmente, o acordo para a transmissão em sinal aberto de alguns jogos do Mundial de Futebol . Serão 20 partidas, incluindo as da seleção nacional. Aparentemente, as reclamações para o Regulador e a intervenção do Governo surtiram efeito. Será a última vez que veremos jogos de um Mundial nos Media tradicionais?

Isabel Moreira não foi cancelada, mas informou: “estou censurada”. A CNN não a utilizava, mas mantinha a exclusividade, o que a impedia de aceitar outros convites. A deputada usou a rede social X para chamar a atenção para o problema. Recebeu um e-mail a pôr fim à relação. Teria sido mais elegante um telefonema.

O ex-host, profissional da CBS durante 33 anos, surpreendeu toda a gente ao regressar imediatamente à televisão, numa estação local, num segmento de acesso comunitário (Community Access TV). Colbert desmente assim o vídeo publicado por Trump em que o presidente aparece a atirá-lo para um caixote do lixo.

Políticos e concorrentes de Stephen Colbert passaram pelo programa dele para celebrar o apresentador da CBS e repudiar o “cancelamento”. As televisões mundiais enviaram repórteres para acompanhar o momento final. O último convidado foi Paul McCartney. Cantou “Hello, Goodbye”, com a banda do programa e com o próprio Colbert.

Até as declarações das autoridades francesas são escassas. A polícia portuguesa deteve Marine e Marc num café, nos arredores de Fátima . O regresso das crianças a França, extingue o processo em Portugal. Quase todas as perguntas sobre esta crueldade sem tamanho ficam por responder.

O tema tem dominado os noticiários das televisões. Pouca informação disponível. Nem mesmo os enviados a Colmar conseguiram ainda falar com o pai, que fez chegar aos Media franceses uma declaração escrita.

As crianças, de nacionalidade francesa, abandonadas no mato , vendadas com o propósito de descobrirem um brinquedo, encontradas na estrada entre Alcácer e a Comporta, vão regressar a França, acolhidas por uma instituição.

O Torreense venceu a Taça de Portugal, que os portugueses viram na RTP. Durante a cerimónia do Hino Nacional, a televisão pública encarregou-se de ignorar os jogadores do clube de Torres Vedras. Também o Carnaval de Torres não suscitou emissões contínuas das televisões. O entusiasmo ficou muito aquém das longas horas de celebração do título do FC Porto. Os “momentos históricos” são o que os Media querem que sejam?

Clarissa Ward, correspondente internacional da CNN, publicou um vídeo nas redes socais absolutamente arrasador, a mostrar longas filas no aeroporto de Lisboa e a explicar, de forma simples, o absurdo da situação. Como ela diz, o sistema de controlo de fronteiras da União Europeia pura e simplesmente não funciona. Já foram feitas várias tentativas para colocar o sistema em funcionamento. Sempre com resultados caóticos. As autoridades portuguesas vão insistir?

Os incêndios ainda não começaram e o MAI já está a arder. Depois da demissão de António Pombeiro, secretário-geral adjunto do Ministério, por causa da nomeação do major-general Viegas Nunes para dirigir o SIRESP, levantou-se uma berraria contra a nomeação. O ministro manteve-se firme. Carneiro já veio dizer que Viegas Nunes é o melhor que temos. A quem aproveita toda esta polémica às portas dos incêndios? Conta o Correio da Manhã (quarta, 27) que a adjunta do Ministro, Valentina Marcelino, pediu para serem omitidos anexos do relatório sobre o SIRESP antes de ser tornado público. Os anexos são explosivos? Já se sabia que a fase de transição entre o atual sistema do SIRESP e a futura rede vai demorar 10 anos. O país quer acreditar no Ministro da Administração Interna, Luís Neves, quando diz que ”este SIRESP não tem nada a ver com o SIRESP de há uns anos”. Será?

A “Operação Águas Turvas” deteve 13 pessoas na empresa das Águas de Vila Nova de Gaia. Ao longo dos anos, alegadamente, o empório deu para tudo: envelopes, viagens, obras de beneficiação, frigoríficos. Luís Filipe Menezes, o atual presidente, veio explicar que a empresa é “um antro de ilegalidades”. Onde, presume-se, se inscreve também a construção de um galinheiro. Um galinheiro, de resto, tem algumas semelhanças com o “subsídio de lavagem”, uma alcavala criativa utilizada na Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, há um "vírus corruptus" que atacou Portugal? Qual a surpresa de Isabel Ayuso com a reação mexicana à sua presença no país para celebrar Cortés? A propósito de Gaza, porque é que se tem de usar a mentira para defender causas justas? O que teria acontecido a Portugal se a I República não tivesse terminado há 100 anos, a 28 de maio?