​Uma coisa das Américas

O Mundial começa esta quinta-feira, 11. Omar Artan, o árbitro somali, que vive na Turquia, foi barrado em Miami e devolvido à procedência, embora viajasse com passaporte diplomático; o Irão mudou-se para Tijuana, apesar de jogar em LA e Seatle; os bilhetes dos adeptos iranianos foram cancelados; as revistas abusivas às equipas, visaram particularmente Haiti, Costa do Marfim e Senegal; Embalo, jogador suíço nascido nos Camarões, viu o visto recusado num primeiro momento; adeptos de uma lista de 50 países têm de depositar uma caução de 13.000 euros para poderem assistir aos jogos do torneio. A lista de atropelos e episódios insólitos é interminável. O silêncio da FIFA é ensurdecedor. A seleção portuguesa viaja esta sexta-feira, 12. 5 dias antes do jogo de estreia. Esperemos que as autoridades americanas não inventem nada contra Nuno Mendes, Matheus Nunes, Nélson Semedo…ou Cristiano Ronaldo. “Ou Tuga ou nada”!



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5,5 milhões é quanto valem 20 jogos em sinal aberto, incluindo os da seleção portuguesa. Em média 275.000 euros por jogo. Longe, portanto, dos quatrocentos e muitos mil que a FIFA pretendia. Estamos perante a última vez em teremos jogos de grandes torneios de futebol em sinal aberto? O Benfica não queria o treinador e fingiu que queria, apresentando uma proposta para lá de qualquer racionalidade. Mourinho queria, mas percebeu que o Benfica não queria. E preparava-se para ser chamado à seleção, depois do Mundial. E, de repente, apareceu o Real. Uma maçada!

Rui Costa falou para explicar o que toda a gente sabe. Marco Silva deverá ser apresentado (6ªfeira, 12) na véspera de Santo António. A novela transformou-se numa série.

O modelo da centralização dos direitos audiovisuais do futebol e a chave de repartição da receita foram aprovados por esmagadora maioria pela Assembleia-Geral da Liga de Clubes. A projeção dos proventos para a época de 2028/2029, data da entrada em vigor da centralização, é de 225 milhões. A parte de leão do bolo é dominada pela distribuição igualitária (20%) e pelos resultados desportivos (57,5). O Benfica votou contra, como se esperava. Os presidentes dos três maiores clubes não participaram na reunião. A nova decisão judicial sobre a Trust in News determina que Luís Delgado e os seus colegas de administração fiquem inibidos de gerir empresas durante 6 anos; percam direitos sobre créditos que tenham na empresa; e considera-os solidários no pagamento de 23 milhões a credores. O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste julgou culposa a insolvência da Trust in News, o que contradiz a anterior decisão judicial que homologou o plano de insolvência, dando razão a Luís Delgado. Um embrulho sem tamanho que deixa, mais uma vez, a viabilização da revista Visão comprometida. A Anthropic pediu uma pausa no desenvolvimento da IA. 110 cientistas já o tinham feito em março de 2023. No final do ano passado (novembro), 100.000 trabalhadores desta indústria assinaram um documento com o mesmo objetivo: parar para pensar. A Anthropic quer falar com decisores políticos, parceiros, cientistas e sociedade civil. Será possível? Não, parar a IA é como parar o vento com as mãos.

Leão XIV, na nova Encíclica “Magnifica Humanitas”, é decisivo: é preciso desarmar a IA. O Papa não fala em parar a IA, mas colocar as pessoas no centro de todos os processos sociais e resgatar a humanidade que deve presidir às relações entre os povos e os Estados. Depois de Francisco, poucos davam alguma coisa pelo cardeal norte-americano. Agora clamam para que assuma a liderança moral que os líderes políticos ocidentais não conseguem.

Mais uma vez, violência a seguir ao final da manifestação de encerramento de uma greve. Meia dúzia de pessoas a agredirem a polícia. Mais uma vez, as televisões mostraram a arruaça. Trata-se de atos promovidos por desordeiros que visam apenas a exibição pública. Não têm significado social nem político. E do ponto de vista cívico, são negativos. Vale a pena mostrar? No polo oposto, a TVI substitui-se à polícia e fez o que a PSP não tinha conseguido: identificou o condutor que entrou em contramão na Marginal de Cascais. Valeu a pena ouvir o cidadão explicar que o objetivo da iniciativa foi “chamar a atenção”.