O sonho americano

Portugal iniciou ontem a participação no Mundial com um empate com a RD do Congo. A equipa leva para o torneio o pacto da pulseira de Montenegro, o livro de Diogo Jota e a praia de Palm Beach. A ambição é enorme. E mantém-se intacta. Não faltaram motivos de crítica, como sempre, desde logo pelo facto de a equipa nacional ter chegado a território norte-americano 5 dias antes do primeiro jogo. Os comentadores ocuparam boa parte do tempo a discutir Ronaldo. Se joga 90 minutos ou não; se devia entrar no jogo a partir do banco; se este é o último campeonato do capitão. Parece um absurdo discutir permanentemente a idade do homem. Se lá está é porque o convocaram. Não apareceu por iniciativa própria. Faz algum sentido esta fixação na idade de Ronaldo? Se há alguém que merece ganhar o campeonato do Mundo é Ronaldo.

A estreia do Brasil no Mundial, no jogo contra Marrocos, é um momento histórico para a comunicação desportiva brasileira e mundial. A Cazé TV fez 12,7 milhões de espectadores em simultâneo no YouTube, o que passa a constituir um novo recorde naquela plataforma digital. A Cazé tem 30 milhões de subscritores.



O lançamento em Portugal da Live Mode TV, detida pela Cazé TV e pelo YouTube, foi auspicioso. Quase meio milhão de subscritores, e ainda sem jogos de Portugal. A ERC inquieta-se com a interrupção do processo de registo da empresa como órgão de comunicação social e ameaça com uma contra-ordenação. Seja qual for a decisão final do processo da ERC, parece estar definido o caminho mediático dos grandes eventos desportivos.

Ventura quer fechar a televisão pública (Sol, 12). O Chega vai entregar no Parlamento uma proposta para privatizar a rádio e televisão públicas. Outros, no passado recente, já tiveram a mesma tentação. Faz sentido neste nosso tempo, prescindir de um media público com a importância da Rádio e Televisão Portuguesa? No memorando de entendimento entre a Lusa e a RTP fica claro que as empresas manterão autonomia editorial, e instalações próprias, qualquer que seja a densidade da cooperação entre as duas entidades. Via-se mal que fosse de outra maneira.

O Vice-presidente da ERC dá aulas em três universidades. Utiliza nessa atividade o motorista e o automóvel do Regulador, informa o PÁGINA UM. A ERC recusa revelar o registo de utilização dos veículos. O tema segue para o Tribunal Administrativo de Lisboa por iniciativa do jornal digital. Há alguma coisa que iniba um conselheiro da ERC de dar aulas? Aparentemente, não. Mas podia ir de táxi.



“As três fugas iranianas de Lara, uma portuguesa entre duas guerras” é a história de uma estudante de Medicina em Teerão contada por José Pedro Frazão. Vale a pena ouvir.

Mariana Van Zeller ganhou mais um prémio de jornalismo com “Na rota do tráfico”. É a jornalista portuguesa mais premiada internacionalmente.

Mais um encontro entre Ventura e Montenegro sem resultados. A votação é sexta-feira no Parlamento. Apesar disso, o chefe do Chega poderá viabilizar a proposta. E se não o fizer, e a Assembleia chumbar o documento? Para o Governo, há mais vida para lá do pacote? Qualquer que seja a decisão da Assembleia sobre o pacote laboral, Montenegro vai passear a Sangalhos, este fim de semana, ao Congresso do PSD. Leva com ele os “não alinhados” do partido. Quem são estes “não alinhados”? O que representam? visita de Leão XIV a Espanha foi um tremendo sucesso. Para lá do calor de multidões entusiasmadas por todos os locais por onde passou, o Papa foi aplaudido de pé nas Cortes espanholas, durante 7 minutos. Nas Canárias, para que não restassem dúvidas, o Bispo de Roma dirigiu-se aos imigrantes num centro de refugiados: “inclino-me perante a vossa dignidade humana”. O Mundo vai poder contar com este Papa. foi um tremendo sucesso. Para lá do calor de multidões entusiasmadas por todos os locais por onde passou, o Papa foi aplaudido de pé nas Cortes espanholas, durante 7 minutos. Nas Canárias, para que não restassem dúvidas, o Bispo de Roma dirigiu-se aos imigrantes num centro de refugiados: “inclino-me perante a vossa dignidade humana”. O Mundo vai poder contar com este Papa.

