Novas Crónicas da Idade Mídia
O sonho americano
18 jun, 2026 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo
O primeiro jogo de Portugal no Mundial 2026, a vontade de André Ventura de fechar a televisão pública, a visita do Papa Leão XIV a Espanha e a Cimeira do G7 são alguns dos destaques destas Novas Crónicas da Idade Mídia.
Portugal iniciou ontem a participação no Mundial com um empate com a RD do Congo. A equipa leva para o torneio o pacto da pulseira de Montenegro, o livro de Diogo Jota e a praia de Palm Beach. A ambição é enorme. E mantém-se intacta.
Mundial 2026
Uma "estátua" que não "come à mesa com Messi". Ronaldo em xeque na imprensa internacional
Enquanto o capitão da seleção portuguesa é critica(...)
A estreia do Brasil no Mundial, no jogo contra Marrocos, é um momento histórico para a comunicação desportiva brasileira e mundial. A Cazé TV fez 12,7 milhões de espectadores em simultâneo no YouTube, o que passa a constituir um novo recorde naquela plataforma digital. A Cazé tem 30 milhões de subscritores.
O lançamento em Portugal da Live Mode TV, detida pela Cazé TV e pelo YouTube, foi auspicioso. Quase meio milhão de subscritores, e ainda sem jogos de Portugal. A ERC inquieta-se com a interrupção do processo de registo da empresa como órgão de comunicação social e ameaça com uma contra-ordenação. Seja qual for a decisão final do processo da ERC, parece estar definido o caminho mediático dos grandes eventos desportivos.
Televisão perdeu monopólio no Mundial. "Generalistas não terão dinheiro para transmitir estes eventos"
A entrada de plataformas como a LiveModeTV, que va(...)
Ventura quer fechar a televisão pública (Sol, 12). O Chega vai entregar no Parlamento uma proposta para privatizar a rádio e televisão públicas. Outros, no passado recente, já tiveram a mesma tentação. Faz sentido neste nosso tempo, prescindir de um media público com a importância da Rádio e Televisão Portuguesa?
O Vice-presidente da ERC dá aulas em três universidades. Utiliza nessa atividade o motorista e o automóvel do Regulador, informa o PÁGINA UM. A ERC recusa revelar o registo de utilização dos veículos. O tema segue para o Tribunal Administrativo de Lisboa por iniciativa do jornal digital. Há alguma coisa que iniba um conselheiro da ERC de dar aulas? Aparentemente, não. Mas podia ir de táxi.
“As três fugas iranianas de Lara, uma portuguesa entre duas guerras” é a história de uma estudante de Medicina em Teerão contada por José Pedro Frazão. Vale a pena ouvir.
Mariana Van Zeller ganhou mais um prémio de jornalismo com “Na rota do tráfico”. É a jornalista portuguesa mais premiada internacionalmente.
Reportagem Renascença
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Estuda Medicina Dentária em Teerão, nasceu nos Aço(...)
Mais um encontro entre Ventura e Montenegro sem resultados. A votação é sexta-feira no Parlamento. Apesar disso, o chefe do Chega poderá viabilizar a proposta. E se não o fizer, e a Assembleia chumbar o documento? Para o Governo, há mais vida para lá do pacote? Qualquer que seja a decisão da Assembleia sobre o pacote laboral, Montenegro vai passear a Sangalhos, este fim de semana, ao Congresso do PSD. Leva com ele os “não alinhados” do partido. Quem são estes “não alinhados”? O que representam?
Papa em Espanha
Quatro dias em Madrid: a visita do Papa Leão XIV contada em imagens
Nesta viagem de sete dias a Espanha, Leão XIV seg(...)
Manifestações violentas em Genebra - carros incendiados, montras de lojas partidas - para receber a Cimeira do G7 que decorreu em Évian-les-Bains. A Cimeira que se dispôs a arrumar a questão da guerra na Ucrânia, embalada pelo memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão, deixa no ar a esperança do regresso dos dias claros. Assim Trump consiga convencer Netanyahu a mandar recolher a fuzilaria. E a Síria, se encarregue de neutralizar o Hezbollah.