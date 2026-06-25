Novas Crónicas da Idade Mídia
O que se escreve e o que se diz nos jornais, na rádio, na televisão e nas redes sociais. E como se diz. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo são quatro jornalistas com passado, mas sempre presentes, olham para as notícias, das manchetes às mais escondidas, e refletem sobre a informação a que temos direito. Todas as semanas, leem, ouvem, veem… E não podem ignorar. Um programa Renascença para ouvir todos os domingos, às 12h, ou a partir de quinta-feira em podcast.
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​A “estátua”, afinal, mexe-se

Novas Crónicas da Idade Mídia

​A “estátua”, afinal, mexe-se

25 jun, 2026 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo


A "estátua" mexe-se e a Nação sossegou. Difícil é ficar sossegado com o nome numa lista de alvos de um grupo neonazi. Entretanto, há novidades vindas do Congresso do PSD. Em Portugal, a semana ficou marcada por episódios de violência doméstica que terminaram com a morte de crianças. Tudo isto e muito mais, em discussão, esta semana, nas Novas Crónicas da Idade Mídia.

Portugal voltou esta terça-feira à ação no Mundial. Ganhou 5-0 ao Uzbequistão. Ronaldo. A Nação sossegou. “10 homens e uma estátua”, escreveu o inglês The Independent para classificar o jogo inaugural da seleção nacional portuguesa. O Observador respondeu agora: “o choque térmico de 10 jogadores a coroar a merecida estátua”. Ronaldo fez praticamente o pleno das primeiras páginas dos jornais nacionais. O espanhol AS enche a primeira página com uma foto do capitão: “Cristiano es unico”. Enquanto estivermos assim, não voltará a conversa da praia e da idade de Ronaldo.

Crónica. Jogadores à volta da bola e Cristiano Ronaldo a olhar para a baliza, Portugal chegou ao Mundial

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O 5-0 ao frágil Uzbequistão foi curto e Cristiano (...)

“Turistas atacados com pedras no Martim Moniz”, clamavam as redes sociais. Domingo à noite no jornal, a SIC mostrou imagens do que pareceria ser uma “milícia” contra os carteiristas. E, por arrasto, um cidadão de língua inglesa a desafiar e a bater em negros no Martim Moniz.

Na segunda-feira, a mesma SIC explicou o que não havia explicado na véspera: o personagem de língua inglesa é um influencer britânico, denunciado pelo mayor de Manchester como um provocador que filma as provocações para ganhar a vida. Pelo visto, o britânico foi ao Martim Moniz provocar, para fazer imagens; andou atrás de carteiristas para fazer imagens; bateu num desgraçado para fazer imagens?
Como foi possível o jornal da SIC não ter percebido que estava a cair numa encenação? Felizmente corrigiu. Neste nosso tempo, os meios tradicionais têm o dever indeclinável de apertar a vigilância sobre as fontes.

Uma menina de 8 anos foi asfixiada pela madrasta e largada numa serra. Em Santarém, um pai saltou de um oitavo andar com a filha de 4 anos. Morreram os dois. Um horror sem tamanho. As televisões podem passar ao lado desta realidade? Não, não podem.
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As duas mortes de crianças, nos últimos dias, às m(...)

O Chega quer discutir em setembro, no Parlamento, a privatização da RTP. A IL apressou-se a retomar esta sua bandeira eleitoral. Quer começar por uma auditoria à rádio e televisão públicas. O SPM vai entrar na agenda política, diz-se há anos. Aí está.

A TVI estreou a “A Madrasta”. A nova novela foi um desastre. Ficou em 9º lugar nos programas mais vistos do dia. Uma hecatombe. José Eduardo Moniz promete mudanças radicais.

Sem grande exposição mediática, o PSD consagrou o líder no Congresso de Sangalhos. Assinalou o regresso de Santana Lopes. Nomeou Sebastião Bugalho, que vive em Bruxelas, como porta-voz. Montenegro anunciou o Fundo Soberano. O Estado tem vindo a alienar posições nas empresas e agora propõe-se constituir um Fundo Soberano. Não há aqui uma contradição nos termos?
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O primeiro-ministro encerrou o congresso de Anadia(...)

O primeiro-ministro figura, com Marcelo, numa “lista de indesejáveis” do Movimento Armilar Lusitano (MAL). São 170 pessoas, entre políticos, jornalistas, comentadores, e 50 organizações. Montenegro soube pelos Media. A PJ e o MP não partilharam essa informação com as secretas. Não parece normal. O atual ministro, à época diretor nacional da PJ, veio pedir desculpa.

O PS (24,3%) reforça a liderança nas sondagens. AD (19,5%) cai para terceiro lugar, no Barómetro da Intercampus para CM e Jornal de Negócios, divulgado a semana passada (sexta, 19). O Chega é segundo (20,3%). O recuo de mais de três pp da AD num mês é significativo. José Luís Carneiro é o preferido para primeiro-ministro. O que valem estes indicadores? Que impacto teve a discussão do pacote laboral?

Há três meses em Belém, uma confortável maioria (74%) considera que Seguro está a corresponder às expectativas. Até a superá-las. E avalia Seguro, melhor do que Marcelo. Sem surpresa.

António Costa parece ter surpreendido os seus parceiros europeus com a tentativa de criar um canal de comunicação com Putin. Caiu o Carmo e a Trindade.

Costa inicia contactos diplomáticos com a Rússia

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O objetivo destes contactos é “abrir canais de com(...)

Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, o executivo suspendeu e, agora, reduziu os subsídios de mérito cultural. Onde está a sensibilidade social do Governo?

Uma empresa de turismo da Flórida promove “encontros com jacarés”. Um dos excursionistas foi mordido na cara. E processou a empresa. A expectativa era que os tais encontros com jacarés fossem amorosos?

O que é que Centeno e Passos Coelho estão a preparar?

Diz o El País que a comissão europeia tem reunido secretamente com autoridades talibãs para proceder ao repatriamento de refugiados afegãos. A confirmar-se, é para isto que serve a Comissão Europeia?

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