​A “estátua”, afinal, mexe-se

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Portugal voltou esta terça-feira à ação no Mundial. Ganhou 5-0 ao Uzbequistão. Ronaldo. A Nação sossegou. “10 homens e uma estátua”, escreveu o inglês The Independent para classificar o jogo inaugural da seleção nacional portuguesa. O Observador respondeu agora: “o choque térmico de 10 jogadores a coroar a merecida estátua”. Ronaldo fez praticamente o pleno das primeiras páginas dos jornais nacionais. O espanhol AS enche a primeira página com uma foto do capitão: “Cristiano es unico”. Enquanto estivermos assim, não voltará a conversa da praia e da idade de Ronaldo.

“Turistas atacados com pedras no Martim Moniz”, clamavam as redes sociais. Domingo à noite no jornal, a SIC mostrou imagens do que pareceria ser uma “milícia” contra os carteiristas. E, por arrasto, um cidadão de língua inglesa a desafiar e a bater em negros no Martim Moniz. Na segunda-feira, a mesma SIC explicou o que não havia explicado na véspera: o personagem de língua inglesa é um influencer britânico, denunciado pelo mayor de Manchester como um provocador que filma as provocações para ganhar a vida. Pelo visto, o britânico foi ao Martim Moniz provocar, para fazer imagens; andou atrás de carteiristas para fazer imagens; bateu num desgraçado para fazer imagens?

Como foi possível o jornal da SIC não ter percebido que estava a cair numa encenação? Felizmente corrigiu. Neste nosso tempo, os meios tradicionais têm o dever indeclinável de apertar a vigilância sobre as fontes. Uma menina de 8 anos foi asfixiada pela madrasta e largada numa serra . Em Santarém, um pai saltou de um oitavo andar com a filha de 4 anos . Morreram os dois. Um horror sem tamanho. As televisões podem passar ao lado desta realidade? Não, não podem.

O Chega quer discutir em setembro, no Parlamento, a privatização da RTP. A IL apressou-se a retomar esta sua bandeira eleitoral. Quer começar por uma auditoria à rádio e televisão públicas. O SPM vai entrar na agenda política, diz-se há anos. Aí está. A TVI estreou a “A Madrasta”. A nova novela foi um desastre. Ficou em 9º lugar nos programas mais vistos do dia. Uma hecatombe. José Eduardo Moniz promete mudanças radicais. Sem grande exposição mediática, o PSD consagrou o líder no Congresso de Sangalhos . Assinalou o regresso de Santana Lopes. Nomeou Sebastião Bugalho , que vive em Bruxelas, como porta-voz. Montenegro anunciou o Fundo Soberano. O Estado tem vindo a alienar posições nas empresas e agora propõe-se constituir um Fundo Soberano. Não há aqui uma contradição nos termos?

O primeiro-ministro figura, com Marcelo, numa “lista de indesejáveis” do Movimento Armilar Lusitano (MAL). São 170 pessoas, entre políticos, jornalistas, comentadores, e 50 organizações. Montenegro soube pelos Media. A PJ e o MP não partilharam essa informação com as secretas. Não parece normal. O atual ministro, à época diretor nacional da PJ, veio pedir desculpa. O PS (24,3%) reforça a liderança nas sondagens. AD (19,5%) cai para terceiro lugar, no Barómetro da Intercampus para CM e Jornal de Negócios, divulgado a semana passada (sexta, 19). O Chega é segundo (20,3%). O recuo de mais de três pp da AD num mês é significativo. José Luís Carneiro é o preferido para primeiro-ministro. O que valem estes indicadores? Que impacto teve a discussão do pacote laboral? Há três meses em Belém, uma confortável maioria (74%) considera que Seguro está a corresponder às expectativas. Até a superá-las. E avalia Seguro, melhor do que Marcelo. Sem surpresa. António Costa parece ter surpreendido os seus parceiros europeus com a tentativa de criar um canal de comunicação com Putin. Caiu o Carmo e a Trindade.