Novas Crónicas da Idade Mídia
A “estátua”, afinal, mexe-se
25 jun, 2026 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo
A "estátua" mexe-se e a Nação sossegou. Difícil é ficar sossegado com o nome numa lista de alvos de um grupo neonazi. Entretanto, há novidades vindas do Congresso do PSD. Em Portugal, a semana ficou marcada por episódios de violência doméstica que terminaram com a morte de crianças. Tudo isto e muito mais, em discussão, esta semana, nas Novas Crónicas da Idade Mídia.
Portugal voltou esta terça-feira à ação no Mundial. Ganhou 5-0 ao Uzbequistão. Ronaldo. A Nação sossegou. “10 homens e uma estátua”, escreveu o inglês The Independent para classificar o jogo inaugural da seleção nacional portuguesa. O Observador respondeu agora: “o choque térmico de 10 jogadores a coroar a merecida estátua”. Ronaldo fez praticamente o pleno das primeiras páginas dos jornais nacionais. O espanhol AS enche a primeira página com uma foto do capitão: “Cristiano es unico”. Enquanto estivermos assim, não voltará a conversa da praia e da idade de Ronaldo.
Mundial 2026
Crónica. Jogadores à volta da bola e Cristiano Ronaldo a olhar para a baliza, Portugal chegou ao Mundial
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“Turistas atacados com pedras no Martim Moniz”, clamavam as redes sociais. Domingo à noite no jornal, a SIC mostrou imagens do que pareceria ser uma “milícia” contra os carteiristas. E, por arrasto, um cidadão de língua inglesa a desafiar e a bater em negros no Martim Moniz.
Na segunda-feira, a mesma SIC explicou o que não havia explicado na véspera: o personagem de língua inglesa é um influencer britânico, denunciado pelo mayor de Manchester como um provocador que filma as provocações para ganhar a vida. Pelo visto, o britânico foi ao Martim Moniz provocar, para fazer imagens; andou atrás de carteiristas para fazer imagens; bateu num desgraçado para fazer imagens?
Como foi possível o jornal da SIC não ter percebido que estava a cair numa encenação? Felizmente corrigiu. Neste nosso tempo, os meios tradicionais têm o dever indeclinável de apertar a vigilância sobre as fontes.
Entrevista
Violência doméstica. Filhos são usados "para manter a vítima na relação”
As duas mortes de crianças, nos últimos dias, às m(...)
O Chega quer discutir em setembro, no Parlamento, a privatização da RTP. A IL apressou-se a retomar esta sua bandeira eleitoral. Quer começar por uma auditoria à rádio e televisão públicas. O SPM vai entrar na agenda política, diz-se há anos. Aí está.
A TVI estreou a “A Madrasta”. A nova novela foi um desastre. Ficou em 9º lugar nos programas mais vistos do dia. Uma hecatombe. José Eduardo Moniz promete mudanças radicais.
Congresso do PSD
Do fundo soberano do Estado à subconcessão da linha de Cascais a privados. Os 8 anúncios de Montenegro
O primeiro-ministro encerrou o congresso de Anadia(...)
O primeiro-ministro figura, com Marcelo, numa “lista de indesejáveis” do Movimento Armilar Lusitano (MAL). São 170 pessoas, entre políticos, jornalistas, comentadores, e 50 organizações. Montenegro soube pelos Media. A PJ e o MP não partilharam essa informação com as secretas. Não parece normal. O atual ministro, à época diretor nacional da PJ, veio pedir desculpa.
O PS (24,3%) reforça a liderança nas sondagens. AD (19,5%) cai para terceiro lugar, no Barómetro da Intercampus para CM e Jornal de Negócios, divulgado a semana passada (sexta, 19). O Chega é segundo (20,3%). O recuo de mais de três pp da AD num mês é significativo. José Luís Carneiro é o preferido para primeiro-ministro. O que valem estes indicadores? Que impacto teve a discussão do pacote laboral?
Há três meses em Belém, uma confortável maioria (74%) considera que Seguro está a corresponder às expectativas. Até a superá-las. E avalia Seguro, melhor do que Marcelo. Sem surpresa.
António Costa parece ter surpreendido os seus parceiros europeus com a tentativa de criar um canal de comunicação com Putin. Caiu o Carmo e a Trindade.
Guerra na Ucrânia
Costa inicia contactos diplomáticos com a Rússia
O objetivo destes contactos é “abrir canais de com(...)
Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, o executivo suspendeu e, agora, reduziu os subsídios de mérito cultural. Onde está a sensibilidade social do Governo?
Uma empresa de turismo da Flórida promove “encontros com jacarés”. Um dos excursionistas foi mordido na cara. E processou a empresa. A expectativa era que os tais encontros com jacarés fossem amorosos?
O que é que Centeno e Passos Coelho estão a preparar?
Diz o El País que a comissão europeia tem reunido secretamente com autoridades talibãs para proceder ao repatriamento de refugiados afegãos. A confirmar-se, é para isto que serve a Comissão Europeia?