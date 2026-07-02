​Entrada a “pés juntos”

Uma tragédia sem tamanho abateu-se sobre a Venezuela. Um sismo duplo arrasou edifícios e deixou a descoberto um país sem recursos básicos para socorrer as populações. A ajuda internacional chegou rapidamente, mas tarde demais para milhares de venezuelanos.

Perante o sofrimento do povo, Delcy Rodrigues, a presidente em exercício, mandou interromper os trabalhos de socorro para se fazer filmar num dos locais da catástrofe. Um vídeo mostra o ministro do Interior, Diosdado Cabello, a impedir membros de uma delegação norte-americana de ajudarem venezuelanos. As ditaduras nunca recuam. O povo, esse, não cala a revolta e a indignação, que os Media têm mostrado.

Nenhum órgão de comunicação social português esteve desde o primeiro momento na Venezuela. Não têm correspondentes permanentes em Caracas. O tema reabre a discussão sobre a missão que incumbe ao serviço público. RTP e Lusa devem ter correspondentes permanentes onde há grandes comunidades de portugueses? Devem. Os portugueses da Venezuela ou da África do Sul são portugueses de “segunda”? As respostas a estas perguntas são centrais para perceber o essencial das orientações estratégicas para a RTP, contidas no documento produzido pelo Conselho Geral Independente (CGI) da empresa pública: “Um novo ciclo para o Serviço Público de Media – 2007/2009” que exigirá uma apreciação cuidada. Para já, fica a ideia de que as “orientações estratégicas” são um “plano de ação executiva”, tal o pormenor do documento. O que restará para o novo Conselho de Administração?

Portugal joga esta noite de quinta (já sexta, 3) contra a Croácia. Em disputa está um lugar nos oitavos de final. A avaliar pelas vitórias de Paraguai e Marrocos, ainda bem que nos calhou uma seleção europeia. As audiências dos jogos da equipa nacional confirmam a importância deste conteúdo, se dúvidas existissem. Dois milhões e meio viram a RTP na madrugada de domingo para seguirem o Portugal/Colômbia. A SIC fez um excelente score no primeiro jogo. A TVI fez ainda melhor com o segundo encontro de Portugal. Talvez seja a última vez que um evento desta dimensão tenha transmissão em sinal aberto.

O The Economist analisou as letras dos hinos dos países concorrentes e concluiu que Portugal tem o hino mais violento. Quase século e meio depois do ultimato inglês. Portugal devia mudar a letra de "A Portuguesa"? O Irão e o Egito jogaram em Seattle, exatamente no dia da Gay Pride na cidade. Os dois países protestaram. Não queriam bandeiras LGBTQA+, no estádio, naquele que ficou conhecido como o Pride Match. A FIFA fez bem em não ceder. Se desatasse a abrir uma “espécie de exceção cultural”, nunca mais conseguiria organizar nenhum torneio.

Portugal mantém o 13º (em 27 países) nos índices de pluralismo nos Media. De acordo com o Media Pluralism Monitor 2026, a Suécia e a Alemanha são os mais plurais. Não estamos mal, apesar de tudo. Mas o relatório é claro: os media nacionais vivem um período de grandes dificuldades. E ilustra a situação com a insolvência da Trust in News e a persistente perturbação no relançamento de DN, JN e TSF. A intervenção de Sebastião Bugalho, na estreia como porta-voz do PSD, parece inaugurar um novo estilo na comunicação dos social-democratas. Uma entrada a “pés juntos”.

O PSD quer ouvir no Parlamento responsáveis socialistas pelo aumento tremendo da população residente. Carneiro? Costa? “Se sabiam dos novos números, o que é que fizeram?”, pergunta o novo porta-voz. Aparentemente há um “toca a reunir” em torno do primeiro-ministro.