Novas Crónicas da Idade Mídia
O que se escreve e o que se diz nos jornais, na rádio, na televisão e nas redes sociais. E como se diz. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo são quatro jornalistas com passado, mas sempre presentes, olham para as notícias, das manchetes às mais escondidas, e refletem sobre a informação a que temos direito. Todas as semanas, leem, ouvem, veem… E não podem ignorar. Um programa Renascença para ouvir todos os domingos, às 12h, ou a partir de quinta-feira em podcast.
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​Entrada a “pés juntos”

Novas Crónicas da Idade Mídia

​Entrada a “pés juntos”

02 jul, 2026 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo


O duplo sismo que atingiu a Venezuela foi o ponto de arranque desta edição que passou também por temas como as audiências dos jogos da Seleção, no Mundial, a estreia de Sebastião Bugalho como porta-voz do PSD e as bandeiras arco-Íris no jogo entre Egito e Irão.

Uma tragédia sem tamanho abateu-se sobre a Venezuela. Um sismo duplo arrasou edifícios e deixou a descoberto um país sem recursos básicos para socorrer as populações. A ajuda internacional chegou rapidamente, mas tarde demais para milhares de venezuelanos.
Perante o sofrimento do povo, Delcy Rodrigues, a presidente em exercício, mandou interromper os trabalhos de socorro para se fazer filmar num dos locais da catástrofe. Um vídeo mostra o ministro do Interior, Diosdado Cabello, a impedir membros de uma delegação norte-americana de ajudarem venezuelanos. As ditaduras nunca recuam. O povo, esse, não cala a revolta e a indignação, que os Media têm mostrado.

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Nenhum órgão de comunicação social português esteve desde o primeiro momento na Venezuela. Não têm correspondentes permanentes em Caracas. O tema reabre a discussão sobre a missão que incumbe ao serviço público. RTP e Lusa devem ter correspondentes permanentes onde há grandes comunidades de portugueses? Devem.

Os portugueses da Venezuela ou da África do Sul são portugueses de “segunda”? As respostas a estas perguntas são centrais para perceber o essencial das orientações estratégicas para a RTP, contidas no documento produzido pelo Conselho Geral Independente (CGI) da empresa pública: “Um novo ciclo para o Serviço Público de Media – 2007/2009” que exigirá uma apreciação cuidada. Para já, fica a ideia de que as “orientações estratégicas” são um “plano de ação executiva”, tal o pormenor do documento. O que restará para o novo Conselho de Administração?

Portugal joga esta noite de quinta (já sexta, 3) contra a Croácia. Em disputa está um lugar nos oitavos de final. A avaliar pelas vitórias de Paraguai e Marrocos, ainda bem que nos calhou uma seleção europeia.

As audiências dos jogos da equipa nacional confirmam a importância deste conteúdo, se dúvidas existissem. Dois milhões e meio viram a RTP na madrugada de domingo para seguirem o Portugal/Colômbia. A SIC fez um excelente score no primeiro jogo. A TVI fez ainda melhor com o segundo encontro de Portugal. Talvez seja a última vez que um evento desta dimensão tenha transmissão em sinal aberto.
O The Economist analisou as letras dos hinos dos países concorrentes e concluiu que Portugal tem o hino mais violento. Quase século e meio depois do ultimato inglês. Portugal devia mudar a letra de "A Portuguesa"?

O Irão e o Egito jogaram em Seattle, exatamente no dia da Gay Pride na cidade. Os dois países protestaram. Não queriam bandeiras LGBTQA+, no estádio, naquele que ficou conhecido como o Pride Match. A FIFA fez bem em não ceder. Se desatasse a abrir uma “espécie de exceção cultural”, nunca mais conseguiria organizar nenhum torneio.
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Portugal mantém o 13º (em 27 países) nos índices de pluralismo nos Media. De acordo com o Media Pluralism Monitor 2026, a Suécia e a Alemanha são os mais plurais. Não estamos mal, apesar de tudo. Mas o relatório é claro: os media nacionais vivem um período de grandes dificuldades. E ilustra a situação com a insolvência da Trust in News e a persistente perturbação no relançamento de DN, JN e TSF.

A intervenção de Sebastião Bugalho, na estreia como porta-voz do PSD, parece inaugurar um novo estilo na comunicação dos social-democratas. Uma entrada a “pés juntos”.
O PSD quer ouvir no Parlamento responsáveis socialistas pelo aumento tremendo da população residente. Carneiro? Costa? “Se sabiam dos novos números, o que é que fizeram?”, pergunta o novo porta-voz. Aparentemente há um “toca a reunir” em torno do primeiro-ministro.

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Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, um investigador espanhol batizou uma lesma-do-mar como “Aldisa Vozinhai” em homenagem ao guarda-redes cabo-verdeano Vozinha. Faz algum sentido dar o nome de um gigante a uma pequena lesma?
Continua a polémica com a colocação dos guarda-sóis nas praias. Porque não se calam?
As televisões americanas acompanham a transmissão dos jogos do Mundial com informações sobre as regras do jogo. Não seria também útil mapas para os americanos perceberem onde ficam os países participantes?
As latas de cerveja e refrigerantes importadas não entram no Volta. Alguém percebeu que a situação favorece o produto importado?
Quem se lembra da “Operação Navidad”? Ainda há pernil disponível?

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