Novas Crónicas da Idade Mídia
Ministro atrapalha-se com os exames
09 jul, 2026 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo
O guia do Governo para a "cobertura jornalística de Incêndios Rurais" foi o ponto de partida destas Novas Crónicas que não deixaram de lado a "trapalhada" dos exames nacionais, a saída de Portugal do Mundial e a ausência da demissão de Pedro Sánchez.
O Governo tem um guia de “Boas práticas para cobertura jornalística de Incêndios Rurais”. Uma ajuda, presume-se, para o caso de os Media ficarem baralhados com o desespero das populações e não saberem o que fazer. Ficamos todos mais descansados.
Fernando Alexandre, um dos melhores ministros do Governo, deixou-se embrulhar em problemas, que ninguém percebe, com os exames nacionais. E desatou a dizer infelicidades como a de que os pais tiveram a “imprudência” de marcar férias perto da data dos exames. Uma trapalhada. Qual é a entidade responsável pela digitalização? Não se sabe, ao certo.
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Em resposta ao desvelado cuidado governamental com a cobertura dos incêndios, os Media poderiam produzir um guia de boas práticas de comunicação. No caso, o Governo precisa mesmo de ajuda.
O Conselho Geral Independente já definiu as linhas orientadoras estratégicas para triénio 2027/2029. E deixa pouca margem à próxima equipa de gestão. Quer que “o futuro Conselho de Administração” apresente “um Projeto Estratégico (…), concebido como verdadeiro instrumento de planeamento (…)”. Quer mais do que uma “declaração de intenções”. Pretende um projeto que permita “acompanhar a execução das ações previstas”. No fundo, quer um PAIO (Plano de Atividades Orçamento e Investimento).
Portugal está fora do Mundial. Em boa verdade fez pouco, muito pouco, para continuar em prova. Assunto arrumado. Martinez já tinha feito as malas.
Chega agora Jorge Jesus. Que fará melhor, dizem todos os conhecedores. A maior curiosidade é perceber o que fará Ronaldo.
Os Estados Unidos também estão fora do torneio, eliminados pela Bélgica. A pressão de Trump sobre Infantino para a FIFA despenalizar o norte-americano Balogun, depois da expulsão no jogo anterior, não foi suficiente. A UEFA ficou incrédula; a Federação belga tomou posição e ameaçava protestar o jogo; a Comissão Europeia também não ficou calada. A Bélgica ganhou e tudo ficou resolvido. E os regulamentos, onde ficaram? E a credibilidade da indústria do futebol?
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Bélgica "varre" polémicas e elimina os Estados Unidos
Depois da polémica com Balogun, que foi titular na(...)
Nas transmissões da Sport TV é muito encanitante ouvir o narrador e os comentários em disputa de decibéis com o som do estádio. É um absurdo. Faz sentido transmitir a emoção do estádio, mas isso não pode perturbar o acompanhamento confortável do que dizem narrador e comentador. Um verdadeiro disparate.
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A juíza do processo movido por José Sócrates contra o Estado por violação do segredo de justiça “intuiu” que a fuga terá partido do Ministério Público (MP) e condenou o Estado a pagar ao antigo primeiro-ministro 15 mil euros. A juíza “intuiu”? A decisão não se baseou em factos? O MP recorreu, claro.
Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, será que o aiatolá Mojtaba Khamenei falhou o funeral do pai, Ali Khamenei, porque já se tinha deslocado para a Eternidade para recebê-lo?
Há estradas quase intransitáveis por causa da vegetação. Nesta época de incêndios, qual é o papel das Câmaras Municipais?
No Mundial de 2030, Espanha terá 4.300 km de TGV, Marrocos 630 e Portugal 70. Entre Campanhã e Oiã. Há algum jogo previsto para Oiã?