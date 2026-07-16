Novas Crónicas da Idade Mídia
O caso Luís Neves pode ser a Queda de um Anjo?
16 jul, 2026 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo
Dois ministros na berlinda, um selecionador nacional a estrear e um município com falta de água são alguns dos temas debatidos na despedida das Novas Crónicas da Idade Mídia. O programa regressa em setembro.
Nesta edição, a última antes da interrupção estival até setembro, analisa-se a situação de dois ministros que estão na berlinda. Luís Neves está posto em causa depois de um demolidor trabalho jornalístico do semanário Nascer do Sol. Pode estar em causa, se não esclarecer os pagamentos que diz ter feito a um empreiteiro amigo que lhe fez obras numa casa em Ourique. É um clássico onde não falta uma piscina que o ministro considera um tanq
Difícil, mas com aparente margem de sobrevivência política, é a situação de Fernando Alexandre, o ministro da Educação, que aparenta controlar a controversa correção digital dos exames terminais do secundário. É neste contexto que Passos Coelho volta a aparecer em público na apresentação de mais um livro. O ex-primeiro-ministro vê o seu discurso analisado depois de ter voltado a mandar farpas a Montenegro, agora por causa da partidarização de lugares técnicos.
Educação
99% dos exames corrigidos. Ministro não desiste de modelo digital para segunda fase
Fernando Alexandre aponta que o prolongamento do p(...)
Em termos planetários, as atenções estão no futebol. Analisa-se o futuro de um eventual Mundial ainda mais alargado.
Referem-se números astronómicos das audiências, através de canais residentes no Youtube. Fala-se ainda de Martinez. Ao ponto de se analisar se a facilidade com que a Espanha despachou a França não impõe uma análise mais favorável à prestação de Portugal, que só perdeu por um-zero ao cair do pano face aos “rojos”. Claro que Jorge Jesus, o senhor que se segue, é objeto de cuidada atenção, tanto pelo pitoresco da sua linguagem como pela sua alta e incontroversa capacidade futebolística.
Seleção Nacional
"'Tá a chorar?": algumas frases especiais do passado de Jorge Jesus, o novo selecionador nacional
Ao longo de uma carreira de quase 40 anos, Jorge J(...)
Nesta edição há espaço ainda para aborda a drástica decisão do novo governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, que cortou 32 milhões de euros nos custos da nova sede, contrariando frontalmente a decisão do seu antecessor, Mário Centeno.
Relativamente à comunicação social analisa-se a oportunidade ou não de se ter aberto o concurso para a administração da RTP em pleno verão (entre 10 de julho e 15 de setembro). Questiona-se se não era mais avisado esperar que o Conselho Geral Independente, o órgão que decide, esteja estabilizado em termos de elementos, o que só acontecerá no fim deste ano.
Falhas de água em Almada. Hotelaria sofre com "cancelamentos, saídas antecipadas e reclamações"
Associação da Hotelaria de Portugal explica que ho(...)
Nos habituais Grandes Enigmas, questiona-se o regresso a casa do avião da seleção do Brasil que só transportou um jogador. Pergunta-se onde andarão os outros todos.
Curiosamente há também uma interrogação sobre o paradeiro e o silêncio do líder do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, no momento em que o partido se desmorona.
E interroga-se o motivo pelo qual Sebastião Bugalho fala pelo governo e pelo grupo parlamentar social-democrata e não apenas pelo PSD, do qual é o porta-voz.