O caso Luís Neves pode ser a Queda de um Anjo?

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Nesta edição, a última antes da interrupção estival até setembro, analisa-se a situação de dois ministros que estão na berlinda. Luís Neves está posto em causa depois de um demolidor trabalho jornalístico do semanário Nascer do Sol. Pode estar em causa, se não esclarecer os pagamentos que diz ter feito a um empreiteiro amigo que lhe fez obras numa casa em Ourique. É um clássico onde não falta uma piscina que o ministro considera um tanq Difícil, mas com aparente margem de sobrevivência política, é a situação de Fernando Alexandre, o ministro da Educação, que aparenta controlar a controversa correção digital dos exames terminais do secundário. É neste contexto que Passos Coelho volta a aparecer em público na apresentação de mais um livro. O ex-primeiro-ministro vê o seu discurso analisado depois de ter voltado a mandar farpas a Montenegro, agora por causa da partidarização de lugares técnicos.

Em termos planetários, as atenções estão no futebol. Analisa-se o futuro de um eventual Mundial ainda mais alargado.

Referem-se números astronómicos das audiências, através de canais residentes no Youtube. Fala-se ainda de Martinez. Ao ponto de se analisar se a facilidade com que a Espanha despachou a França não impõe uma análise mais favorável à prestação de Portugal, que só perdeu por um-zero ao cair do pano face aos “rojos”. Claro que Jorge Jesus, o senhor que se segue, é objeto de cuidada atenção, tanto pelo pitoresco da sua linguagem como pela sua alta e incontroversa capacidade futebolística.

Nesta edição há espaço ainda para aborda a drástica decisão do novo governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, que cortou 32 milhões de euros nos custos da nova sede, contrariando frontalmente a decisão do seu antecessor, Mário Centeno. Relativamente à comunicação social analisa-se a oportunidade ou não de se ter aberto o concurso para a administração da RTP em pleno verão (entre 10 de julho e 15 de setembro). Questiona-se se não era mais avisado esperar que o Conselho Geral Independente, o órgão que decide, esteja estabilizado em termos de elementos, o que só acontecerá no fim deste ano. Não passa em claro a vida difícil da população de Almada que se viu privada de água durante largos períodos, com os prejuízos que isso acarreta. A situação é tanto mais estranha quanto é certo que Inês de Medeiros já vai no seu terceiro mandato.