O Código Farioli
Guarda-redes, poeta, filósofo. Um treinador revolucionário ou um homem em busca de redenção? As raízes italianas de Francesco num podcast Renascença, do jornalista Eduardo Soares da Silva.
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O Código Farioli: trailer

30 abr, 2026 • Eduardo Soares da Silva


Guarda-redes, poeta, filósofo. Um treinador revolucionário ou um homem em busca de redenção? As raízes italianas de Francesco num podcast Renascença, do jornalista Eduardo Soares da Silva.

Acha que sabe mesmo quem é Francesco Farioli?

Antes do treinador do FC Porto, houve um guarda-redes, um estudante de Filosofia, um poeta e um homem que está prestes a superar um pesadelo vivido na época passada.

A Renascença foi à Toscana descobrir as origens e os mundos de Farioli. “O Código Farioli”, um podcast narrativo de Eduardo Soares da Silva.

Estreia 3 de maio, no site da Renascença e em todas as plataformas de podcast.

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