Episódio especial. Os planos de Mosquera para a Volta a Portugal: subir a categoria e abrir as portas ao mundo

O Estendal da Volta
A Renascença está na Volta ao Algarve para acompanhar, in loco, o arranque de época de alguns dos melhores ciclistas do mundo. Todos os dias, o jornalista Eduardo Soares da Silva e um convidado farão a leitura das etapas, o que significaram para a classificação geral e uma espreitadela no pelotão nacional.
O novo organizador das principais provas de ciclismo portuguesas sentou-se com a Renascença para fazer o lançamento da Algarvia e refletir sobre como mudar a Volta a Portugal: mexer no calendário está fora de opção, objetivo deve ser subida de categoria e tentar atrair boas equipas estrangeiras. Criar clássica pode ser opção para contrariar prejuízo nos pontos a provas por etapas, mas calendário internacional “está muito pressionado”
