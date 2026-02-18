O Estendal da Volta
A Renascença está na Volta ao Algarve para acompanhar, in loco, o arranque de época de alguns dos melhores ciclistas do mundo. Todos os dias, o jornalista Eduardo Soares da Silva e um convidado farão a leitura das etapas, o que significaram para a classificação geral e uma espreitadela no pelotão nacional.
A vitória mais importante de Magnier e os erros da Alpecin em Tavira - Estendal da Volta

Estendal da Volta

A vitória mais importante da carreira de Magnier e os erros da Alpecin em Tavira

18 fev, 2026 • Eduardo Soares da Silva


A Volta ao Algarve arrancou com o triunfo de uma promessa francesa no "sprint", enquanto que o favorito Jasper Philipsen perdeu a roda da equipa. O jornalista Eduardo Soares da Silva recebe José Volta e Pinto, jornalista do Público, para a leitura e os bastidores da primeira etapa e o que João Almeida e restantes favoritos podem render na segunda etapa, na Fóia.

