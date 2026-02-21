O Estendal da Volta
A Renascença está na Volta ao Algarve para acompanhar, in loco, o arranque de época de alguns dos melhores ciclistas do mundo. Todos os dias, o jornalista Eduardo Soares da Silva e um convidado farão a leitura das etapas, o que significaram para a classificação geral e uma espreitadela no pelotão nacional.
Magnier afirma-se definitivamente, quais as opções de João Almeida no Malhão - Estendal da Volta

Estendal da Volta

Magnier afirma-se definitivamente em Lagos e quais as opções de João Almeida no Malhão

21 fev, 2026


Henrique Augusto, do podcast "Falso Plano" do jornal A Bola, junta-se para debater a dobradinha da emergente estrela francesa na Volta ao Algarve, o que as derrotas significam para Philipsen e para apontar ao último dia: Almeida está fora da geral? Quais as possíveis estratégias e o que uma derrota pode significar para o resto da época.

