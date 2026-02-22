O Estendal da Volta
A Renascença está na Volta ao Algarve para acompanhar, in loco, o arranque de época de alguns dos melhores ciclistas do mundo. Todos os dias, o jornalista Eduardo Soares da Silva e um convidado farão a leitura das etapas, o que significaram para a classificação geral e uma espreitadela no pelotão nacional.
Ayuso vence a Algarvia com vitória no Malhão. O que significa o terceiro lugar de Almeida?

Estendal da Volta

Ayuso vence a Algarvia com triunfo no Malhão. O que significa o terceiro lugar de Almeida?

22 fev, 2026


O último episódio do podcast "Estendal da Volta" repete presença do jornalista José Volta e Pinto, do Público, para analisar a última etapa da prova, com chegada ao Malhão. João Almeida entusiasmou, mas não conseguiu recuperar diferenças.

