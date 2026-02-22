Segue os passos indicados no email que enviámos para:
O Estendal da Volta
A Renascença está na Volta ao Algarve para acompanhar, in loco, o arranque de época de alguns dos melhores ciclistas do mundo. Todos os dias, o jornalista Eduardo Soares da Silva e um convidado farão a leitura das etapas, o que significaram para a classificação geral e uma espreitadela no pelotão nacional.
Estendal da Volta
Episódio especial. Olivier Bonamici apresenta Paul Seixas, o jovem com a pressão de um país aos ombros
22 fev, 2026
O jovem trepador de 19 anos pode hoje vencer a Volta ao Algarve, depois de já ter conquistado a etapa da Fóia. O jornalista Olivier Bonamici explica a pressão que é colocada em Seixas, a maturidade no discurso e o "histeria que pode nascer" se vencer a Algarvia.
