O retorno das três irmãs
Perto de meio milhão de portugueses fugiram das ex-colónias, numa das maiores operações de evacuação civil da história europeia: a Ponte Aérea. Chamaram-lhes retornados. As irmãs Suzete, Lília e São estão entre os que deixaram tudo para trás, há 50 anos. Neste podcast, fazemos a viagem com elas. “O retorno das três irmãs” é um podcast Renascença, em cinco episódios, para ouvir às terças-feiras.
O Retorno das Três Irmãs - episódio 0

O Retorno das três irmãs - Episódio 0

07 nov, 2025 • Lara Castro, Catarina Santos e Fábio Monteiro


“O retorno das três irmãs" é um podcast da Renascença em cinco episódios disponíveis à terça-feira.

Perto de meio milhão de portugueses fugiram das ex-colónias, sobretudo de Angola e Moçambique, numa das maiores operações de evacuação civil da história europeia: a Ponte Aérea. Chamaram-lhes retornados.

As irmãs Suzete, Lília e São estão entre os que deixaram tudo para trás, há 50 anos. Neste podcast Renascença, fazemos a viagem com elas: da fuga de Porto Alexandre à chegada a Sesimbra, dos dias no Hotel do Mar à nova vida em Portugal, do filho que emigrou para Angola aos encontros anuais para reviver o passado.

"O Retorno das Três Irmãs" é um podcast escrito e editado pelos jornalistas Lara Castro, Catarina Santos e Fábio Monteiro. A imagem gráfica é de Rodrigo Machado e a sonorização de Beatriz Martel Garcia.

Este é um podcast Renascença com apoio TAP.


