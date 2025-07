Olhá Bola, Maria. O que falhou no Espanha 5-0 Portugal

Olhá Bola, Maria

Portugal está de volta aos grandes palcos do futebol feminino, agora para o Euro 2025. O "Olhá Bola, Maria" dá a conhecer as jogadoras que, dia após dia, fazem história pelos seus clubes e com a seleção. Conversas descontraídas, com pontapés de bicicleta, "bombas" ao ângulo e histórias para contar aos netos, com a jornalista Inês Braga Sampaio, a não perder, nas plataformas de podcasts e no site da Renascença.