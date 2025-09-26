Menu
Renascença Renascença
Olhá Bola, Maria
Portugal está de volta aos grandes palcos do futebol feminino, agora para o Euro 2025. O "Olhá Bola, Maria" dá a conhecer as jogadoras que, dia após dia, fazem história pelos seus clubes e com a seleção. Conversas descontraídas, com pontapés de bicicleta, "bombas" ao ângulo e histórias para contar aos netos, com a jornalista Inês Braga Sampaio, a não perder, nas plataformas de podcasts e no site da Renascença.
A+ / A-
Arquivo
Joana Oliveira, coordenadora técnica do FC Porto

Olhá Bola, Maria

Joana Oliveira, coordenadora técnica do FC Porto

26 set, 2025 • Inês Braga Sampaio


Joana Oliveira, coordenadora técnica do futebol feminino do FC Porto, traça objetivos e ambições para o clube, desde o sonho da Liga dos Campeões ao desejo de formar as próximas grandes estrelas mundiais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.