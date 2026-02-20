Pauleta, a chamada à seleção e o "amor adquirido" por Portugal e pelo Benfica

Segue os passos indicados no email que enviámos para:
Olhá Bola, Maria
Portugal está de volta aos grandes palcos do futebol feminino, agora para o Euro 2025. O "Olhá Bola, Maria" dá a conhecer as jogadoras que, dia após dia, fazem história pelos seus clubes e com a seleção.
Conversas descontraídas, com pontapés de bicicleta, "bombas" ao ângulo e histórias para contar aos netos, com a jornalista Inês Braga Sampaio, a não perder, nas plataformas de podcasts e no site da Renascença.
A média e capitã do Benfica nasceu em Espanha, naturalizou-se portuguesa foi chamada pela primeira vez à seleção aos 28 anos. Em entrevista ao "Olhá Bola Maria", o podcast de futebol feminino da Renascença, recorda o momento em que soube da convocatória para o arranque do apuramento para o Mundial 2027, fala da forma como duas lesões graves e uma doença de pele a tornaram mais forte, e traça objetivos para o futuro.
