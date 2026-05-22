Olhá Bola, Maria
Portugal está de volta aos grandes palcos do futebol feminino, agora para o Euro 2025. O "Olhá Bola, Maria" dá a conhecer as jogadoras que, dia após dia, fazem história pelos seus clubes e com a seleção. Conversas descontraídas, com pontapés de bicicleta, "bombas" ao ângulo e histórias para contar aos netos, com a jornalista Inês Braga Sampaio, a não perder, nas plataformas de podcasts e no site da Renascença.
Olhá Bola, Maria
A histórica final da Taça de Portugal com o Olhá Bola, Maria
22 mai, 2026 • Inês Braga Sampaio
FC Porto e Benfica jogaram o primeiro clássico de sempre do futebol feminino no dia 17 de maio, no Estádio Nacional do Jamor. As encarnadas venceram, por 2-0, e o "Olhá Bola, Maria" esteve lá. Recorde o histórico dia, num episódio especial deste podcast da Renascença.
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