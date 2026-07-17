Olhá Bola, Maria
Portugal está de volta aos grandes palcos do futebol feminino, agora para o Euro 2025. O "Olhá Bola, Maria" dá a conhecer as jogadoras que, dia após dia, fazem história pelos seus clubes e com a seleção. Conversas descontraídas, com pontapés de bicicleta, "bombas" ao ângulo e histórias para contar aos netos, com a jornalista Inês Braga Sampaio, a não perder, nas plataformas de podcasts e no site da Renascença.
Olhá Bola, Maria
"O lugar da mulher é onde ela quiser". Música e futebol com Glenda Falcão
17 jul, 2026 • Inês Braga Sampaio
A avançada brasileira marca golos do Aldeia Nova, que sonha ajudar a subir de divisão no último ano de carreira, e toca pandeiro na banda Tanto Bate até que Samba, um projeto que celebra a cultura brasileira e as mulheres. Nesta entrevista ao "Olhá Bola, Maria", Glenda Falcão fala dos inícios no futebol e na música, das dificuldades com as lesões, de jogos com os grandes e da "alienígena" Marta.
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