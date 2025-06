Reagrupamento familiar, um direito humano

Com frequência se ouve dizer que os imigrantes não devem ser tratados como simples mão de obra, mas como pessoas, com tudo o que isso implica. E também que a sua integração nas sociedades de acolhimento deve ser um objetivo prioritário a seguir de acordo com princípios humanistas. Ora, a possibilidade do reagrupamento familiar é dos mais decisivos aspetos em que se joga a coerência com tais propósitos.

A pessoa não é o indivíduo isolado e solitário, ela realiza-se e desabrocha na sua dimensão relacional. E essa dimensão relacional começa na família, “núcleo social fundamental” e “célula vital da sociedade”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Dessa riqueza nenhuma pessoa pode ser privada. É tão necessária e valiosa para os imigrantes como para qualquer pessoa. E quem se proclama defensor dos valores familiares, coerentemente, não pode esquecê-los quando se pretende regular a imigração.

Não é difícil demonstrar como poderá ser nocivo para uma criança crescer sem a presença do pai, da mãe ou de ambos, ainda mais quando estes por ela estão dispostos a fazer os sacrifícios que a emigração sempre acarreta.

Na verdade, como o revela, entre outros, o bem fundamentado estudo do especialista Hiein de Haas (Como Funciona Realmente a Emigração, tradução portuguesa da editora Temas e Debates, 2024), o migrante típico caracteriza-se por uma particular devoção à família e por ela, mais do que por ele próprio, se dispõe a trabalhar arduamente e a poupar, mais do que consumir (está, também por isso, muito longe de ser um potencial delinquente).

O sistema de imigração que inicialmente vigorou na Alemanha Ocidental e na Suíça no pós-guerra previa autorizações de trabalho temporárias sem possibilidade de reagrupamento familiar. Os imigrantes eram designados como “gastarbeiter”, trabalhadores convidados; eram, na verdade, simples “mão de obra” e não se pensava na sua integração na sociedade de acolhimento (pois a sua estadia era necessariamente temporária). Esse sistema está hoje superado e essa integração é promovida. Mas não terá sentido essa promoção se se criam obstáculos ao reagrupamento familiar. Só pode estimular a integração do imigrante na sociedade de acolhimento (desde logo, a aprendizagem da língua) a perspetiva de ele nela passar a viver estavelmente, não certamente sozinho, mas com a família.

Por tudo isto, não deve o reagrupamento familiar de imigrantes ser encarado como um privilégio excecional ou condicionado, mas como um autêntico direito humano, com tudo o que isso implica.

Pedro Vaz Patto, presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz.