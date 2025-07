Impressões de Cabo Verde

No ano em que se comemoram 50 anos da independência de Cabo Verde, tive ocasião de lá me deslocar pela primeira vez e de conhecer melhor o seu povo. Com muito apreço, colaborei em várias atividades da sua Escola Universitária Católica e da Comissão Justiça e Paz da diocese de Santiago, diocese cujo bispo é o primeiro cardeal dessas ilhas, D. Arlindo Furtado.

Para quem preze as instituições do Estado de Direito Democrático, o exemplo de Cabo Verde é hoje modelar e contrasta com o de outros países africanos, e não só… Esse exemplo prova, precisamente, que essas instituições também são viáveis em África.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



É bom não esquecer que não foi assim nos primeiros anos após a independência, quando vigorou um regime de partido único, com as consequentes restrições de liberdades e violações de direitos humanos.

Mas desde as primeiras eleições livre e pluralistas, de 1991, a democracia vem-se consolidando. Prova disso é o normal e pacífico funcionamento da alternância partidária (entre um partido de centro esquerda e outro de centro direita). Contaram-me de uma eleição presidencial ganha por uma diferença de dezassete votos e de uma eleição autárquica ganha por uma diferença de um único voto…

Quando visitei o Conselho Superior da Magistratura Judicial, fiquei a saber que funciona num edifício declarado perdido a favor do Estado na sequência de uma condenação por crimes de tráfico de estupefacientes e branqueamento de capitais (o que também sucedeu com outros edifícios hoje utlizados por organismos públicos). O poder judicial é, pois, atuante no combate à criminalidade, o que também contrasta com o que se verifica noutros países africanos, e não só… Com agrado, vim a saber que uma maioria de magistrados recebeu parte da sua formação no nosso Centro de Estudos Judiciários, onde fui docente.

Um país onde a diáspora de emigrantes por todo o mundo (de Portugal a outros países da Europa e aos Estados Unidos) é muito superior em número à dos residentes é hoje também um país de imigração (afinal, trata-se de um país pobre, mas pacífico), vinda sobretudo da Guiné-Bissau e do Senegal. Por outro lado, debate-se também, como outros países (não só africanos) com o problema da emigração dos jovens mais qualificados (a chamada “fuga de cérebros”).

Importa não confundir estas minhas impressões positivas com alguma visão idílica que ignore realidades bem dramáticas. Talvez a mais grave dessas realidades seja a de destruturação da família, que deixa muitas mulheres a criar sozinhas os seus filhos, um fenómeno que em muito contribui para a crescente delinquência juvenil. Também me contaram que as ilhas (do Sal e da Boavista) que se tornaram atraentes centros turísticos também se tornaram centros de prostituição (incluindo a prostituição infantil).

Com em muitos outros países africanos, a cooperação chinesa deixa as suas marcas (o campus da Universidade estatal da Praia, fruto dessa cooperação, impressiona pela sua grande dimensão). Essas marcas levam-nos a refletir sobre a insensatez e miopia (sobretudo no plano ético, mas também no plano político) da recente drástica redução da cooperação norte-americana para o desenvolvimento, mas também da relutância europeia no incremento dessa cooperação.

Não vi sinais de rejeição da herança portuguesa na linha de alguma “cultura do cancelamento”. Não se derrubaram estátuas e é apreciada a arquitetura tradicional. A língua portuguesa é estimada e bem cultivada nos ambientes académicos. O crioulo é, porém, o da linguagem corrente (naturalmente também o das homilias das missas), sendo que não deixa de fazer parte também da herança portuguesa, pois o seu léxico é quase integralmente derivado do português.

Mas não deixam de permanecer na memória de muitos os passados períodos de fome generalizada com quase indiferença da administração colonial ou a repressão dos movimentos independentistas (que em Cabo Verde nunca assumiram forma de revolta armada).

Como por todos os lados por onde passaram os nossos antepassados portugueses, o melhor da sua herança que nestas ilhas deixaram foi o da fé cristã e católica (ainda que nem sempre com ela fossem coerentes). Cabo Verde é, dos países africanos, o de maior percentagem de católicos. Aí se veem igrejas repletas de pessoas de todas as idades, com uma vivacidade que contrasta neste aspeto não com a de outros países africanos, mas com a de países europeus.

O papel social e cultural da Igreja Católica em Cabo Verde é reconhecido por políticos de várias tendências. Isse mesmo verifiquei no eco que junto destes tinham as iniciativas da Escola Universitária Católica de Cabo Verde e da Comissão Justiça e Paz da diocese de Santiago em que participei. São muito promissores os projetos destes dois organismos que estão a dar os seus primeiros passos. E merecem todo o apoio.

Pedro Vaz Patto, presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz.