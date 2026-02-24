O mundo precisa da Europa

Há quem diga que a União Europeia atravessa hoje a maior crise existencial da sua história. Há quem insista em salientar a sua cada vez maior irrelevância na esfera geopolítica, ou o facto de não estar na vanguarda dos maiores progressos tecnológicos. Crescem as correntes eurocéticas em todos os países membros. Depois do Brexit, a saída de algum deles da União deixou de ser tabú. E as divisões entre governos acentuam-se. Por outro lado, também há quem invoque alegados “valores europeus” para justificar e impor normas contrárias à matriz cristã da cultura europeia em matérias relativas à proteção da vida e da família.

Mas num mundo onde parecem abandonados os propósitos que, depois da Segunda Guerra Mundial, levaram a este historicamente inédito projeto (“a guerra, nunca mais”), quando, como afirmou Leão XIV, «a guerra voltou a estar na moda», é da maior oportunidade relembrar esses propósitos. Quando parece ruir o edifício que desde essa altura, embora com imperfeições, se foi construindo, uma ordem internacional baseada no direito e não na força (contra a desordem que até então tinha vigorado e culminou nessa guerra), é bom salientar o progresso que isso representou. Não podemos aceitar que estes anos de paz e prosperidade mais não tenham sido do que um parêntesis de uma outra história de lutas desenfreadas de poder entre nações.

Neste contexto, importa realçar uma declaração recente dos presidentes das conferências episcopais italiana, francesa, alemã e polaca (pode ser consultado, em italiano, em www.chiesacattolica.it). A iniciativa foi, com alguma razão, criticada por ultrapassar outras instâncias mais abrangentes da Igreja na Europa (teria um maior impacto se assim não fosse), mas o seu conteúdo é da maior oportunidade e merece aplauso. Será uma voz “contra a corrente”, uma “voz que clama no deserto”, mas merece aplauso por isso mesmo.

Num tempo de desânimo e ceticismo, é um apelo à esperança: “A força da esperança” é o seu título.

Relembra as raízes cristãs da cultura europeia (a sua “alma”), como fizeram São João Paulo II; Bento XVI e Francisco. É, precisamente, a fidelidade a essas raízes que está na base do projeto da União Europeia e que leva à rejeição de alternativas baseadas em egoísmos nacionais, na hostilidade ao estrangeiro e na lei da força, que hoje parecem querer prevalecer.

Nessa declaração se afirma, sobre essas raízes cristãs:

«A Europa deve redescobrir a sua alma para poder oferecer ao mundo inteiro o seu indispensável contributo para o “bem comum”. Poderemos fazê-lo refletindo naquilo que contribuiu para fundar a Europa. Do ponto de vista histórico, depois da civilização helenista e romana, o cristianismo foi um dos fundamentos essenciais do nosso continente. Plasmou em larga medida o rosto de uma Europa humanista, solidária e aberta ao mundo».

E sobre o contexto em que surgiu o projeto da União Europeia, o seu propósito e o papel que nele desempenharam políticos cristãos:

«No período que se seguiu a uma guerra devastadora, com o extermínio de milhões de pessoas por razões raciais, religiosas e identitárias, a urgência de construir um mundo novo impôs-se como uma evidência. Muitos leigos católicos conceberam, com determinação, a Europa como casa comum e empenharam-se em desenvolver um novo quadro internacional, particularmente através da criação das Nações Unidas. O seu objetivo era o da realização de uma sociedade reconciliada, concebida como ponto de convergência e garantia do respeito recíproco das especificidades, um baluarte de liberdade, igualdade e paz.

(…)

Os pais fundadores da Europa, Robert Schuman, Konrad Adenauer e Alcide de Gasperi, inspirados na sua fé cristã, não eram ingénuos sonhadores, mas arquitetos de um edifício magnífico, apesar de frágil. “Porque amavam Cristo, amavam também a humanidade e trabalharam para a unir”, como várias vezes sublinhou São João Paulo II, recordando o papel dos cristãos na construção a Europa.

(…)

“O nacionalismo exacerbado é uma forma de idolatria: coloca a nação no lugar de Deus e contra a humanidade”, afirmava Alcide De Gasperi, sublinhando que “a Europa unida não nasceu contra as pátrias, mas contra os nacionalismos que as destruíram”».

Cita essa declaração as palavras do Papa Francisco relativas à Europa proferidaspor ocasião da atribuição do prémio Carlos Magno, em 6 de maio de 2016:

«No século passado, ela deu testemunho à humanidade de que era possível um novo começo: depois de anos de trágicos confrontos, culminados na guerra mais terrível de que se tem memória, surgiu – com a graça de Deus – uma novidade sem precedentes na história. As cinzas dos escombros não puderam extinguir a esperança e a busca do outro que ardiam no coração dos Pais fundadores do projeto europeu. Estes lançaram os alicerces dum baluarte de paz, dum edifício construído por Estados que se uniram, não por imposição, mas por livre escolha do bem comum, renunciando para sempre a guerrear-se. Finalmente, depois de tantas divisões, a Europa reencontrou-se a si mesma e começou a edificar a sua casa.

(…)

Para o renascimento de uma Europa cansada mas ainda rica de energias e potencialidades, pode e deve contribuir a Igreja. A sua tarefa coincide com a sua missão: o anúncio do Evangelho, que hoje, mais do que nunca, se traduz sobretudo em sair ao encontro das feridas do homem, levando a presença forte e simples de Jesus, a sua misericórdia consoladora e encorajante».

A conclusão é, pois: «O Mundo precisa da Europa». Precisa do seu exemplo de experiência histórica de relacionamento pacífico e solidário, que superou séculos de conflitos e guerras. Precisa do seu testemunho de autêntica fidelidade às suas raízes cristãs (que não podem ser confundidas com uma simples marca identitária em conflito com outras). Esse testemunho deve partir dos cristãos «chamados a partilhar com todos os habitantes do continente europeu a sua esperança de uma fraternidade universal».