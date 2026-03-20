Podcast Educa-te chega à Renascença com novos episódios todas as terças-feiras

Ao longo desta nova etapa, o Podcast Educa-te traz conversas sobre temas que tocam pais, educadores e todos os que pensam o presente e o futuro da educação. Em cada episódio, o projeto cruza perspetivas, experiências e conhecimento, reunindo especialistas, professores, pais e personalidades em torno de diversas questões da atualidade.

Com uma abordagem próxima, direta e acessível, o Podcast Educa-te quer ampliar o debate sobre a educação em Portugal e ajudar a pensar, de forma mais informada, os desafios de todos os dias. Assim, vale a pena ouvir também todas as terças-feiras depois das 14h00 e depois das 19h00, na Renascença, a conversa da jornalista Cristina Nascimento com Rodrigo Castro para perceber porque é que não pode perder cada novo episódio deste podcast.

Apresentado por Rodrigo Castro, o Podcast Educa-te, produzido em parceria com a Renascença, tem o apoio da Fundação Pedro Queiroz Pereira.