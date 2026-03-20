Podcast Educa-te
Todas as terças-feiras, dois convidados - um especialista e uma figura pública - conversam sobre o presente e o futuro da educação. Apresentado por Rodrigo Castro, o Podcast Educa-te, em parceria com a Renascença, tem o apoio da Fundação Pedro Queiroz Pereira.
A+ / A-
Arquivo
Podcast Educa-te chega à Renascença com novos episódios todas as terças-feiras

Podcast Educa-te chega à Renascença com novos episódios todas as terças-feiras

20 mar, 2026 • Ana Marta Domingues (Texto-Produção)


Educar nunca foi simples. E hoje, entre dúvidas, indecisões vocacionais, escolhas e desafios, há cada vez mais perguntas a pedir reflexão, contexto e respostas úteis. É a partir desse pressuposto que o Podcast Educa-te passa também a estar nas plataformas da Renascença, com um novo episódio todas as terças-feiras.

Ao longo desta nova etapa, o Podcast Educa-te traz conversas sobre temas que tocam pais, educadores e todos os que pensam o presente e o futuro da educação. Em cada episódio, o projeto cruza perspetivas, experiências e conhecimento, reunindo especialistas, professores, pais e personalidades em torno de diversas questões da atualidade.

Com uma abordagem próxima, direta e acessível, o Podcast Educa-te quer ampliar o debate sobre a educação em Portugal e ajudar a pensar, de forma mais informada, os desafios de todos os dias. Assim, vale a pena ouvir também todas as terças-feiras depois das 14h00 e depois das 19h00, na Renascença, a conversa da jornalista Cristina Nascimento com Rodrigo Castro para perceber porque é que não pode perder cada novo episódio deste podcast.
Apresentado por Rodrigo Castro, o Podcast Educa-te, produzido em parceria com a Renascença, tem o apoio da Fundação Pedro Queiroz Pereira.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.