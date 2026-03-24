Podcast Educa-te
Todas as terças-feiras, dois convidados - um especialista e uma figura pública - conversam sobre o presente e o futuro da educação. Apresentado por Rodrigo Castro, o Podcast Educa-te, em parceria com a Renascença, tem o apoio da Fundação Pedro Queiroz Pereira.
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Educar é ensinar matérias ou formar pessoas?

Podcast Educa-te

Educar é ensinar matérias ou formar pessoas?

24 mar, 2026 • Cristina Nascimento


Neste primeiro episódio da nova temporada do Podcast Educa-te, em parceria com a Renascença e com o apoio da Fundação Pedro Queiroz Pereira, recebemos Daniel Carvalho, secretário-Geral do EDULOG, e Fernanda Freitas, empresária e fundadora da associação Nuvem Vitória.

Ao longo da conversa, refletimos sobre como o contexto social influencia o percurso dos alunos, o papel da escola pública como elevador social e os desafios atuais do sistema educativo em Portugal. Uma conversa sobre meritocracia, comunidade e sobre o que significa realmente educar: formar cidadãos.

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