Podcast Educa-te
Todas as terças-feiras, dois convidados - um especialista e uma figura pública - conversam sobre o presente e o futuro da educação. Apresentado por Rodrigo Castro, o Podcast Educa-te, em parceria com a Renascença, tem o apoio da Fundação Pedro Queiroz Pereira.
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Educação Inclusiva

Podcast Educa-te

Como garantir que a escola responde às necessidades de todos os alunos?

31 mar, 2026 • Cristina Nascimento


Nesta conversa com Catarina Oliveira, consultora na área da acessibilidade e criadora do perfil EspecieRaraSobreRodas, e com Nádia Diogo Ferreira, investigadora e educadora, refletimos sobre educação inclusiva e os desafios que professores e escolas enfrentam no dia a dia.

Falamos da importância de criar ambientes de aprendizagem que respeitem a diversidade de cada aluno e do papel da escola na construção de uma sociedade mais justa.

Uma conversa sobre igualdade de oportunidades, inclusão e o futuro da educação.

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