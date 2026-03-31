Podcast Educa-te
Como garantir que a escola responde às necessidades de todos os alunos?
31 mar, 2026 • Cristina Nascimento
Nesta conversa com Catarina Oliveira, consultora na área da acessibilidade e criadora do perfil EspecieRaraSobreRodas, e com Nádia Diogo Ferreira, investigadora e educadora, refletimos sobre educação inclusiva e os desafios que professores e escolas enfrentam no dia a dia.
Falamos da importância de criar ambientes de aprendizagem que respeitem a diversidade de cada aluno e do papel da escola na construção de uma sociedade mais justa.
Uma conversa sobre igualdade de oportunidades, inclusão e o futuro da educação.
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