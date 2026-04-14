Podcast Educa-te
Todas as terças-feiras, dois convidados - um especialista e uma figura pública - conversam sobre o presente e o futuro da educação. Apresentado por Rodrigo Castro, o Podcast Educa-te, em parceria com a Renascença, tem o apoio da Fundação Pedro Queiroz Pereira.
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Podcast Educa-te_Ep04 - AUDIO

Podcast Educa-te

Pobreza, conflito e desigualdade. A escola pode mudar o destino de uma criança?

14 abr, 2026 • Cristina Nascimento


Francisca Magano, diretora de Políticas Públicas e Parcerias da UNICEF Portugal, é a convidada desta semana do Podcast Educa-te para uma conversa sobre o papel da escola para lá da aprendizagem académica: como espaço de proteção e transformação social. as crianças.

Ao longo do episódio, debate-se como é que a educação pode ajudar a quebrar ciclos de desigualdade, o impacto das experiências de infância no futuro e o papel decisivo dos professores na vida das crianças.

Este episódio do Podcast Educa-te conta com o apoio da Fundação Pedro Queiroz Pereira.

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