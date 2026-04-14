Podcast Educa-te
Pobreza, conflito e desigualdade. A escola pode mudar o destino de uma criança?
14 abr, 2026 • Cristina Nascimento
Francisca Magano, diretora de Políticas Públicas e Parcerias da UNICEF Portugal, é a convidada desta semana do Podcast Educa-te para uma conversa sobre o papel da escola para lá da aprendizagem académica: como espaço de proteção e transformação social. as crianças.
Ao longo do episódio, debate-se como é que a educação pode ajudar a quebrar ciclos de desigualdade, o impacto das experiências de infância no futuro e o papel decisivo dos professores na vida das crianças.
Este episódio do Podcast Educa-te conta com o apoio da Fundação Pedro Queiroz Pereira.
Tópicos
Comentários