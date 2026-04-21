Podcast Educa-te
Todas as terças-feiras, dois convidados - um especialista e uma figura pública - conversam sobre o presente e o futuro da educação. Apresentado por Rodrigo Castro, o Podcast Educa-te, em parceria com a Renascença, tem o apoio da Fundação Pedro Queiroz Pereira.
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Podcast Educa-te - EP05 - AUDIO

Podcast Educa-te

Estamos preparados para pensar fora da caixa?

21 abr, 2026


Este episódio do Podcast Educa-te convoca Pedro Freitas, poeta e artista, e Bernardo Teixeira Motta, presidente do Conselho de Administração e Cofundador da Beyond International School, para uma conversa sobre educação, percurso pessoal e os caminhos que se constroem fora do modelo tradicional.

Ao longo do episódio, há espaço para uma reflexão sobre o papel da escola na construção de identidade e propósito, a importância da criatividade e da expressão, e o desafio de preparar os jovens para um futuro em constante mudança.

Este episódio conta com o apoio da Fundação Pedro Queiroz Pereira.

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