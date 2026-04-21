Podcast Educa-te
Estamos preparados para pensar fora da caixa?
21 abr, 2026
Este episódio do Podcast Educa-te convoca Pedro Freitas, poeta e artista, e Bernardo Teixeira Motta, presidente do Conselho de Administração e Cofundador da Beyond International School, para uma conversa sobre educação, percurso pessoal e os caminhos que se constroem fora do modelo tradicional.
Ao longo do episódio, há espaço para uma reflexão sobre o papel da escola na construção de identidade e propósito, a importância da criatividade e da expressão, e o desafio de preparar os jovens para um futuro em constante mudança.
Este episódio conta com o apoio da Fundação Pedro Queiroz Pereira.
Comentários